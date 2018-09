El encarcelado ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva eligió este martes a su compañero de fórmula Fernando Haddad como candidato a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil.

"Quiero pedir, de todo corazón, a todos los que votarían por mí que voten por el compañero Fernando Haddad para presidente de la República”, afirmó Lula en una carta leída ante militantes y dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) delante de la cárcel de Curitiba (sur), donde purga una pena de doce años y un mes por corrupción y lavado de dinero.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) invalidó el 1 de septiembre la candidatura de Lula, de 72 años, a causa de su situación judicial, y emplazó al PT a designarle un reemplazante antes de este martes.

"Frente a esas circunstancias tengo que tomar una decisión, en el plazo impuesto de forma arbitraria", explicó Lula, al tiempo que los participantes en el acto respaldaban su decisión al grito de " Brasil urgente, Haddad presidente".



Haddad, ex calde de Sao Paulo y ex ministro de Educación de 55 años, estará acompañado en la fórmula por la diputada Manuela D’Ãüvila, de 37 años, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB).