Miles de usuarios de las redes sociales mostraron su pesar el viernes por la muerte de tres youtubers especializados en viajes que se cayeron por una cascada en el oeste de Canadá.



Los tres amigos de la infancia, Ryker Gamble, Alexey Lyakh y Megan Scraper, fallecieron el martes cuando hacían un viaje a la cascada Shannon, de 335 metros de altura, a unos 50 kilómetros de Vancouver, ciudad de la costa pacífica de Canadá.



"Se les extrañará mucho”, publicó Melissa Devane en Facebook. “El grupo High on Life me inspiró a viajar y alcanzar las metas que antes parecían imposibles”.



La Policía Real Montada de Canadá informó de que los tres estaban “nadando en una de las pozas en la parte superior de las cataratas Shannon” cuando “resbalaron y cayeron a otra poza, 30 metros abajo”.

Lyakh y Gamble perdieron el equilibrio cuando trataban de ayudar a Scraper, después de que la corriente de la cascada se la llevase, según la versión de un testigo recogida por el Vancouver Sun.



Las víctimas eran canadienses entre los 20 y 30 años y se habían hecho famosos en 2011 después de crear un canal de YouTube llamado “High on Life” (En lo alto de la vida), que tiene más de 500.000 suscriptores, además de un millón más en Instagram.

Fuente: AFP