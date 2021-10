En un lapso de 70 días, una persona aterrorizó a Londres en 1888, pero su nombre sigue siendo un misterio. A 133 años, investigadores continúan trabajando para develar la identidad de "Jack el Destripador", el apodo que se ganó tras atacar, matar y mutilar violentamente a al menos cinco mujeres.

Mientras el imperio británico brindaba por el dominio político en la era victoriana, a pocos kilómetros del Palacio de Buckingham, en el East End, se encontraba un barrio llamado Whitechapel. Allí, en contraste con el brillo de la realeza, había calles malolientes en donde las enfermedades, el alcoholismo, la pobreza y la prostitución eran moneda corriente.

Durante décadas, investigadores han intentado develar el rostro de Jack el destripador, el asesino en serie sin identificar más buscado de Londres. (Gentileza: BBC)

¿Quién fue Jack el Destripador?

Un grupo de científicos afirmó haber encontrado la verdadera identidad del delincuente. Se trata de Jari Louhelainen y David Miller, de las universidades inglesas de John Moores y de Leeds, respectivamente. Ellos aseguran que tras hacer un análisis genético todo apunta a que el autor de los asesinatos fue Aaron Kosminski, un barbero de origen polaco de 23 años. Este hombre fue el principal sospechoso de la policía en aquella época.

Esta fue la portada del Evening News Post, cuando detuvieron a William H. Bry, uno de los sospechosos de ser Jack el destripador, ya que había matado a su mujer (Gentileza: National Geographic).

Según divulgaron en la revista científica Journal of Forensic Sciences, llegaron a este resultado luego de analizar un chal de seda que supuestamente se encontró junto al cuerpo mutilado de Catherine Eddowes, la cuarta víctima. La prenda tenía salpicaduras de sangre y semen. Con esto, los científicos lograron extraer y ampliar una muestra genética y comparar los fragmentos del ADN mitocondrial (que se hereda a través de la madre), con muestras de descendientes vivos de Eddowes y Kosminski. Y como resultado, advirtieron que coincidía con el de un pariente vivo del barbero.

Pero no todos los expertos están de acuerdo porque en primera instancia, no hay ningún documento que pruebe que el chal fue encontrado en la escena del crimen y en segundo lugar, creen que no se han tenido en cuenta ciertas consideraciones que podrían haber alterado los resultados.

¿Cómo fueron los asesinatos de Jack el Destripador?

Lastimosamente, es tan poca la información que se tiene que ni siquiera hay plena seguridad de que haya sido el autor de solo cinco asesinatos. Los homicidios tomados como "canónicos" por sus rasgos en común y que ocurrieron entre agosto y noviembre son los de: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly.

Durante 100 años estuvo desaparecido el informe de la autopsia del ataque a Kelly, el último asesinato y el que fue el más atroz de todos. "La cara mostraba cortes en todas direcciones; el cuello se cortó hasta las vértebras (...) los senos se extrajeron mediante incisiones cuasi circulares (...) tórax visible a través de los cortes; abdomen extraído; (...) la parte inferior del pulmón derecho, arrancada; pericardio abierto y corazón ausente", detalló el doctor George Bagster Phillips.

Así informaba "The Penny", sobre una nueva muerte de Jack el Destripador.

Fue recién en 1987 que volvieron a encontrar este informe en Scotland Yard. "Las vísceras se encontraron en varias partes, a saber: el útero, los riñones y un seno, debajo de la cabeza; el otro seno cerca del pie derecho; el hígado entre los pies; los intestinos por el lado derecho (...) La pared del lado derecho de la cama estaba marcada por la sangre después de que esta la hubiera salpicado varias veces", sentenció el médico.

¿Quiénes eran las víctimas de Jack el Destripador?

Hasta hace dos años, los investigadores se habían dedicado a crear posibles perfiles criminales del homicida, pero sin prestarle atención a las víctimas a quienes catalogaron como "prostitutas".

En Inglaterra realizan tours en los que llevan a los interesados a conocer las tumbas de las víctimas de Jack el Destripador (Gentileza Brett Sheehan).

Sin embargo, la historiadora británica Hallie Rubenhold, aseguró que es falso el mito del "asesino de prostitutas". En su libro "Las cinco: las vidas jamás contadas de las mujeres asesinadas por Jack el Destripador", expuso que solo dos de ellas, Mary Jane Kelly y Elisabeth Stride eran realmente prostitutas.

De hecho, cuenta detalles muy específicos sobre la vida de las mujeres gracias a distintos documentos que fue recuperando. Por ejemplo, el marido de Polly tenía una aventura con la vecina, Annie era gravemente alcohólica, Elisabeth padecía sífilis y escapó de un hospital.