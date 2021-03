Un tribunal de Japón dictaminó que no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. El fallo fue celebrado como una victoria por militantes por la igualdad de derechos.



El tribunal de primera instancia de Sapporo juzgó que el no reconocimiento del matrimonio gay es contrario al artículo 14 de la Constitución, que estipula que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley".



Este fallo es el primero en el marco de una serie de demandas contra el Estado emprendidas por una decena de parejas, que desde hace dos años vienen bregando para que se reconozcan legalmente sus uniones. Sin embargo, el tribunal rechazó la indemnización por daños y perjuicios reclamada por los demandantes.



Japón es el último país del G7 que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Estado considera que este tipo de unión "no está contemplada" en la Constitución de 1947, que subraya la necesidad de un "consentimiento mutuo de los dos sexos" como condición para celebrar el matrimonio.

Landmark Japan court ruling says not allowing same-sex marriage is 'unconstitutional' https://t.co/IloOiztW1Y#sapporo0317 — MARRIAGE FOR ALL JAPAN -結婚の自由をすべての人に- マリフォー (@marriage4all_) March 17, 2021



Rodeados con banderas arco iris, los abogados de los querellantes colocaron una pancarta frente al tribunal para saludar la decisión como "un gran paso para la igualdad ante el matrimonio".

.





La diputada opositora Kanako Otsuji, una de las pocas personalidades políticas de Japón abiertamente LGBT, dijo que instará "a la Dieta (Asamblea), en tanto que rama legislativa del Estado, a que delibere sobre una proposición de reforma del Código Civil para hacer posibles" estas uniones.



Según un sondeo publicado en noviembre pasado por el diario conservador Yomiuri, el 61% de los japoneses se declaran ahora favorable al casamiento homosexual, y 37% se opone.