El nuevo director general de la BBC, Tim Davie, realizó reformas en la corporación y decidió con énfasis que uno de los pilares más importantes será la imparcialidad de la corporación. Por lo tanto, prohibirán a sus periodistas que expresen opinione en sus redes sociales.

La nueva consigna del ente público audiovisual británico BBC es "No a activistas y opinadores", en una campaña que busca que la corporación se muestre más imparcial ante su público. Para lograrlo, según trascendió, se restringirán las publicaciones de sus empleados en redes sociales.

Tim Davie, asumió esta semana como nuevo director general de la corporación y en el discurso inaugural que pronunció frente a sus trabajadores, puso gran énfasis en la pérdida de la proverbial imparcialidad de la BBC. Luego, se refirió a la actividad que realizan algunas de sus estrellas más pródigas en Twitter y adelantó que, a partir de ahora, sus publicaciones en las redes sociales serán controladas rigurosamente.

Se aplicaran nuevos pilares básicos en la corporación (Gentileza Reuters).

"Si quieres ser un columnista tendencioso o un activista de partido en las redes sociales, es una elección válida, pero no deberías estar trabajando en la BBC", expresó Davie, quien manifestó que en su opinión la imparcialidad no implica abandonar la defensa de valores democráticos como el rechazo al racismo, pero sí liberarse de preferencias políticas y de motivaciones particulares. "Me pregunto si algunos están preocupados porque la imparcialidad pueda ser un poco aburrida", agregó.

Además, otra de las cuestiones que abrió Davie como jefe de la BBC, es el de que los espacios de comedia deberían estar más “equilibrados” al considerar que las actuales comedias de la BBC están demasiado inclinadas hacia la izquierda, por lo que debería abrirse hueco a humoristas de una sensibilidad más acorde a la actual.

Entre sus cuatro pilares para modernizar la BBC, el director también incluyó crear contenido único y exclusivo, apostar por lo digital y aumentar los ingresos comerciales.Para alcanzar los objetivos, pretende simplificar la burocracia interna en la corporación y construir una organización "más simple y austera" que prescinda de "comités y reuniones innecesarias".

Ademas, manifestó su pretención de que el ente se componga de un 50 % de mujeres y un 50 % de hombres, y tenga al menos un 20 % de minorías étnicas y un 12 % de discapacitados. A la hora de valorar los méritos para los ascensos, se tendrá en cuenta si la persona ha sido capaz de mejorar la diversidad dentro de sus equipos y ha creado un ambiente en el que todo el mundo sea tratado de forma justa.