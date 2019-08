El principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, confirmó este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está analizando y pidió opiniones sobre la posibilidad de comprar Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.



Pese a que el gobierno de Groenlandia aseguró que "no está en venta" y el ex primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, sostuvo que debía ser "una broma" de Trump, Kudlow confirmó que es un tema bajo análisis en la Casa Blanca.



"Solo decimos que el presidente, que sabe un par de cosas sobre terrenos quiere echar un vistazo a esta posible compra", explicó el asesor a la cadena de noticias Fox, en referencia al pasado del mandatario como magnate inmobiliario.



Kudlow describió a Groenlandia como "un lugar estratégico con amplios recursos naturales" y, aunque destacó que " Dinamarca es un aliado", explicó que están "viéndolo".



El último jueves, la prensa estadounidense publicó que Trump está pensando en comprar Groenlandia, una idea que dividió a sus funcionarios entre los que lo tomaron en serio y los que consideraron que se trataba solo de "una fantasía pasajera".



Sin embargo, la noticia tuvo tanta repercusión que desde Groenlandia, el gobierno autónomo emitió un comunicado en el que aclararon que su territorio "no está en venta".



Estados Unidos ya contempló la compra del Groenlandia el siglo pasado pero su oferta fue rechazada por Dinamarca, encargada de los asuntos exteriores, política monetaria y defensa del territorio, situado entre el Ártico y el Atlántico Norte.



" Groenlandia no es danesa, es groenlandesa; es una discusión absurda y (el primer ministro groenlandés) Kim Kielsen evidentemente ha dejado claro que Groenlandia no está en venta", respondió hoy la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, a la televisora estatal DR.