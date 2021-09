La cantante y compositora canadiense Alanis Morisette afirmó que fue violada por varios hombres cuando tenía 15 años, según el relato que dio para un documental donde repasa su vida y su carrera presentado esta semana en el Festival Internacional de Cine de Toronto.



"Me tomó años de terapia admitir que había habido algún tipo de victimización de mi parte. Siempre decía que estaba consintiendo, y después me recordaban que solo tenía 15 años. No puedes consentir con esa edad. Ahora pienso que todos son unos pedófilos, que fue una violación de menores", aseguró en "Jagged".

Según el relato de Morisette, hoy de 47 años y consagrada hace décadas como una exitosa artista reconocida, la artista, que eludió dar el nombre de sus abusadores, se lamentó porque haya quienes critiquen una revelación de este tipo luego de varias décadas al afirmar que "las mujeres no esperan; nuestra cultura no escucha".

Morisette ya había compartido su lucha contra la anorexia y la bulimia, consecuencias de su fama precoz y de las presiones del ambiente del mundo del espectáculo, según dijo.

También fue víctima de los malos manejos financieros de uno de sus representantes Todd Schwartz que finalmente fue condenado a seis años de cárcel por robarle a la artista 4,8 millones de dólares entre 2010 y 2014.