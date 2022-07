En el marco de su gira musical, la cantante y actriz Lea Michele vivió un emotivo momento con sus fanáticos luego de revelar la razón que hay detrás del único episodio de la serie "Glee" que nunca vio. La artista que protagonizó la recordada serie compartió con su audiencia el recuerdo de su expareja, Cory Monteith, quien falleció trágicamente en 2013.

Cory y Lea se conocieron cuando comenzó el rodaje de la primera temporada de Glee en 2009, protagonizada por los dos personajes centrales e intereses amorosos del programa, Rachel Berry y Finn Hudson.

Después del estreno de Glee, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir rumores de que Lea y Cory también eran pareja fuera de la pantalla. No fue hasta finales de 2011 cuando la pareja se unió oficialmente, comenzando una relación que marcó la vida de ambos.

Pero mientras los dos se fortalecían en su relación, Cory estaba luchando en privado con su salud. A fines de marzo de 2013, ingresó a un centro de rehabilitación para buscar tratamiento por adicción a sustancias. Menos de un mes después, el 26 de abril, Cory completó su tratamiento y posteriormente tuiteó a sus fans agradeciéndoles su amor y apoyo. En las siguientes semanas, hizo varias apariciones públicas, mostrándose saludable y optimista.

Sin embargo, el mundo quedó en absoluto shock solo unos meses después, cuando un representante del actor confirmó la noticia de su muerte el 13 de julio a la edad de 31 años. Él fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Vancouver, y una autopsia determinó más tarde que una sobredosis accidental de alcohol y heroína fue la causa de su muerte.

La emotiva dedicatoria de Lea Michele a Cory Monteith

Lea Michele cantó el tema que le dedicó a su expareja en el episodio tributo de Glee.

Este pasado miércoles, Michele inició su gira "An Evening With Lea Michele: Life in Music" con una presentación el 20 de julio en City Winery en Washington D.C. Momentos antes de su tierna interpretación de "Make You Feel My Love" de Bob Dylan, la cantante se sinceró sobre interpretar la canción por primera vez en 2013 para "The Quarterback", un episodio especial de "Glee" dedicado a Monteith.

Michele dijo que el creador de "Glee", Ryan Murphy, le pidió que eligiera la canción que su personaje, Rachel, cantaría en honor a Finn (Monteith) en el episodio. "Ni siquiera recuerdo lo que estaba escuchando en ese momento. Como nada. Estaba en un agujero", dijo Michele a la multitud. "Estoy agradecido de que [Murphy] me lo haya pedido. Porque tenía que ser algo que se sintiera real para mí".

La actriz confesó nunca haber visto el episodio tributo dedicado a Monteith.

Continuó explicando que ella y Monteith habían escuchado la canción durante su tiempo juntos. Algunas de las anécdotas que compartió con Murphy después de la muerte de Monteith también terminaron inspirando escenas en "The Quarterback". "Mucho de lo que le digo al personaje de [Matthew Morrison] en ese salón de clases fueron palabras exactas que le dije a Ryan después de todo", dijo.

Aunque Michele dijo que la experiencia "salvaje y dura" de interpretar "Make You Feel My Love" la ayudó a aceptar su pérdida, nunca vio el episodio de "The Quarterback" en su totalidad. "Es el único que no he visto", dijo. "Porque creo que si no lo veo, se siente como si Finn todavía estuviera allí. Así que esta [canción] es muy especial".

�� An Evening with Lea Michele: Life in Music in Washington, DC (July 20, 2022)



✨ Lea talking about picking Make You Feel My Love for Cory’s Tribute episode on Glee �� pic.twitter.com/Ltz8xQaBCF — Lea Michele Brasil (@LeaBRCom) July 21, 2022

A principios de este mes, Michele honró el noveno aniversario de la muerte de Monteith en Instagram con una foto retrospectiva que mostraba a la pareja junta en el set de "Glee" en Nueva York. Ella subtituló la imagen simplemente con un emoji de corazón. "De alguna manera siento que el amor loco que Cory y yo teníamos el uno por el otro se transformó en esta fuerza que tengo ahora", había confesado Michele en 2014 sobre su duelo por la muerte de Monteith.

"Simplemente, hay algo acerca de saber que está viendo todo lo que estoy haciendo y sentir que tengo que hacer todo ahora, no solo por mí sino por él. También tengo una red de seguridad debajo de mí: si me caigo o si es demasiado, mis amigos y mi familia estarán allí para ayudarme", agregó.