El papa Francisco afirmó este miércoles que "la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos" y que la respuesta a la persona que sufre tiene que ser no abandonarla. En su cuenta de Twitter, de ese modo se expresó el Sumo Pontífice luego de que se conociera el caso de la adolescente holandesa que decidió terminar con su vida.

"La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza", escribió Francisco haciendo referencia a Noa Pothoven, la adolescente de 17 años que pidió terminar con su vida por el grave sufrimiento que le ocasionó una violación cuando era una nena.

La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 5 de junio de 2019

La joven, ultrajada por su primo, había escrito su autobiografía titulada "Winnen of leren" (Ganar o aprender, en neerlandés), en la que reconocía haber sido víctima de abusos sexuales y agresiones cuando era más pequeña. Esta semana se despidió de sus seguidores en Instagram anunciando que había decidido poner fin a su vida.

"No me voy a andar con rodeos: voy a estar muerta como mucho en diez días. Tras años de lucha, mi lucha ha terminado. Por fin voy a ser liberada de mi sufrimiento porque es insoportable. No me intentéis convencer de que esto no es bueno. Es una decisión bien considerada y definitiva", escribió en su mensaje de despedida.