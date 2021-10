La modelo británica Emily Ratajkowski contó cómo fue acosada sexualmente por el cantante Robin Thicke durante la grabación del videoclip de “Blurred Lines” en 2013. La versión fue confirmada por la directora del clip y esta no es la primera denuncia que tiene el músico.

Ratajkowski está por lanzar un libro autobiográfico con una serie de narraciones sobre feminismo y distintas problemáticas sociales al que denominó My Body. En un adelanto a The Times contó su dramática experiencia con el músico.

"Sentí la frialdad y la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás. Me corrí instintivamente y lo vi".

La modelo relató que durante la grabación del video Thicke se retiró del set para luego regresar en estado de ebriedad y acosarla sexualmente. “De repente, de la nada, sentí la frialdad y la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás. Me corrí instintivamente y lo vi. Me hizo sentir desnuda por primera vez”, contó.

“No reaccioné como debería haberlo hecho. Empujé el mentón hacia adelante y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, sintiendo el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo”, expresó.

Fue la directora del videoclip de “Blurred Lines” Diane Martel, quien intervino en ese momento para que Thicke se detenga.

“Él sonrió con una sonrisa tonta y se tambaleó hacia atrás, con los ojos ocultos detrás de las gafas de sol. Mi cabeza se volvió hacia la oscuridad más allá del set. La voz de Diane Martel se quebró cuando me gritó: ‘¿¡Estás bien!?’”, recordó la modelo.

Esta versión fue confirmada recientemente por la directora quien aseguró: “Recuerdo el momento en que le agarró los pechos. Uno en cada mano. Él estaba de pie detrás de ella, ya que ambos estaban de perfil. Grité con mi voz muy agresiva de Brooklyn: ‘¡¿Qué diablos estás haciendo?! ¡Eso es!’ ¡Se acabó el rodaje!”.

Por otro lado la directora sostuvo que Thicke bebía “desvergonzadamente” durante las grabaciones.

El videoclip de “Blurred Lines” llevó a la fama a la modelo pero la canción en sí misma, que Robin Thicke hizo popular junto a Pharrell Williams, tuvo sus crítica por sexista y hay quienes asegurarían que la letra refiere a una violación.

Esta no es la primera denuncia por violencia machista contra el músico Robin Thicke. En 2017, su ex pareja Paula Patton, lo demandó por violencia intrafamiliar y abuso sexual.

La traducción de la letra de "Blurred Lines" de Robin Thicke

Todo el mundo levantado, hey, hey, hey.

Todo el mundo levantado, hey, hey, hey.

Si no puedes oír, lo que estoy intentando decir,

si no puedes leer, de la misma página,

quizás me estoy quedando sordo,

quizás me estoy quedando ciego,

quizás esté volviéndome loco.

-Todo el mundo levantado-

Ok, él estuvo cerca,

intentó domesticarte,

pero tú eres un animal,

cariño, está en tu naturaleza,

simplemente déjame liberarte,

no necesitas papeles (de divorcio)

ese hombre no es el que te hizo lo que eres (tu hacedor),

y es por eso por lo que voy a llevarte, buena chica.

Sé que lo quieres,

sé que lo quieres,

sé que lo quieres,

eres una buena chica.

no puedo dejar que pase por delante de mí (y se vaya),

estás lejos (de ser) de plástico (natural, sin silicona),

hablas de agarrarte una buena (blasted: muy borracho),

odio estas líneas borrosas

(barreras que impiden la comunicación)

Sé que lo quieres,

sé que lo quieres,

sé que lo quieres,

pero eres una buena chica,

la forma en la que me agarras,

debes querer ponerte indecente (nasty: slang de obsceno),

adelante, insinúate (get at).

-Todo el mundo levantado-

¿Para qué hacen los sueños

cuando los tienes con los pantalones puestos?

¿Para qué necesitamos ponernos eróticos? (steamy)

Tú eres la zor** más sexy en este lugar,

me siento tan afortunado,

tú quieres abrazarme,

¿qué rima con abrazar? (f*** me, of course)

-Todo el mundo levantado-

Una cosa que te pido,

déjame ser al que le arrimes ese trasero (back up to),

desde Malibú a París.

Tenía una zor**, pero no era tan mala como tú,

así que, sabléame cuando pases (sácame el dinero),

te daré algo lo suficientemente grande

para partirte el trasero en dos.

Te meneas sobre ellos incluso cuando vistes informal,

quiero decir, es casi insoportable,

en cien años no me atrevería, ¿verdad?

llama a una zor** de Pharcyde, estás pasando de largo.

Nada como tu último tío, demasiado cuadrado para ti,

no te da una palmada en el trasero y te tira del pelo,

así que simplemente observo y espero,

a que saludes al verdadero chulo (pimp),

no hay muchas mujeres que puedan rechazar a este chulo,

soy un tipo majo, pero no te confundas, métete dentro.

Mueve tu trasero (rump),

abajo, arriba,

hazlo como si doliera, como si doliera,

qué, ¿no te gusta trabajar?

Nena, ¿puedes respirar?

Traigo esto de Jamaica,

siempre funciona para mí,

de Dakota a Decatur (ciudad en Georgia, USA)

Basta ya de fingir,

porque ahora vas ganando,

aquí está nuestro comienzo,

siempre quise una buena chica

-Todo el mundo levantado-