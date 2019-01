El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., se metió de lleno en el debate político que domina Washington y defendió el intento de su padre de expandir el muro fronterizo con México porque ese tipo de límite físico "funciona" en los zoológicos.

"¿Sabes por qué disfrutas de un día en el zoológico? Porque los muros funcionan", escribió Trump Jr en su cuenta de Instagram y luego lo borró, según mostró a través de una captura de pantalla la cadena de noticias NBC.

La captura de pantalla fue reproducida de inmediato en las redes sociales y los medios de comunicación, lo que obligó a confirmar la publicación.

En una declaración al portal The Hill, el vocero de Trump Jr aseguró que el objetivo del hijo del mandatario era "estrictamente ilustrar sobre el peligro y la violencia que vienen con las fronteras no seguras" y le pidió a la prensa que no intente "crear una falsa controversia".

El 22 de diciembre pasado venció el plazo para que el Congreso apruebe una nueva ley de presupuesto y el gobierno federal se quedó sin fondos y tuvo que cerrar sus departamentos y agencias no esenciales.

La razón es que Trump quiere atar la aprobación del presupuesto a la inclusión de una partida especial de 5.700 millones de dólares para expandir el muro a lo largo de toda la frontera con México, algo que la oposición demócrata rechaza.