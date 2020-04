La llegada del coronavirus no hizo más que mostrar al mundo historias amargas, tristes, buenas o ejemplares, y éste último sentimiento se ve reflejado en la ciudad mexicana de Tijuana, donde una trabajadora de la salud decidió pasar sus días en una camioneta para no infectar a su familia.

La camioneta, por dentro (Twitter).

La enfermera Silvia Rosas Saucedo optó por mudarse a su vieja camioneta y vivir en el estacionamiento del hospital todo el tiempo que sea necesario con el único objetivo de resguardar a su familia.

Silvia y su "otra" compañera (Twitter).

Aunque la medida parece razonable para algunos, la realidad es diferente, ya que ella no sabe si volverá a abrazar a sus seres queridos. “Soy enfermera, trabajo orgullosamente en el hospital general de Tijuana, México, en el área de medicina interna, hoy área exclusiva para pacientes con COVID-19… Tengo mi familia, la cual es mi razón de ser: mi compañero de vida a quien amo, y a mis hijos por quienes me levantó cada día; pero la realidad es que estoy trabajando en un área de alto riesgo de contagio“, explicó la mujer.

Una demostración de amor a su familia (Twitter).

Asimismo agregó: “Tal vez parezca extrema la decisión que tomé para proteger a quienes amo, pero miro la enfermedad de cerca y no me gustaría ver a ninguno de ellos en esa situación. Mi familia y yo adaptamos nuestro vehículo particular, una camioneta vieja, como mi nuevo hogar, así disminuyo el riesgo de contagio en casa… No sé si sea la mejor decisión, pero amo mi trabajo y a mi familia”.

Silvia, vestida para enfrentar al Covid-19 (Twitter).

La historia de esta enfermera se volvió viral en redes sociales y diversas instituciones ofrecieron ayuda: la Secretaría de Salud y la Asociación de Hoteles le ofrecieron hospedaje en el Gran Hotel Tijuana, además de insumos y ayuda para su familia. Silvia espera volver a ver a sus seres queridos, no solo por videollamada o chat sino poder darles un abrazo.