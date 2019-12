El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció este lunes que su gobierno se retirará de dos grupos internacionales creados con el objetivo de buscar de una salida democrática para la crisis venezolana.



El futuro mandatario, del Partido Nacional, dijo que tiene decidido retirar a Uruguay del Mecanismo de Montevideo y que evalúa tomar idéntica medida con respecto al Grupo Internacional de Contacto (GIC).



Este cambio en la política exterior uruguaya fue anunciado por Lacalle Pou después de celebrar la primera reunión para acordar la transición con el presidente saliente, Tabaré Vázquez.



"El mecanismo de Montevideo Uruguay no lo va a seguir integrando. Nosotros tenemos una concepción general sobre la superabundancia de estrados internacionales. La superpoblación de grupos a nosotros no nos convence, y menos cuando tiene una gran afinidad ideológica. No hay que viajar por viajar", dijo Lacalle Pou en una declaración publicada en La República.



Uruguay impulsó el Mecanismo de Montevideo con México y el GIC con la Unión Europea (UE) y está dentro de ambos desde su creación, en febrero de 2019.



"Cuando se atomiza esa diplomacia puede perder eficacia y eficiencia entonces la superpoblación de grupos a nosotros no nos convence y menos cuando tiene un carácter de afinidad ideológica. Nosotros integramos las Naciones Unidas, la OEA, el Mercosur y otros estrados y ahí se va a hacer escuchar nuestra voz", añadió el futuro jefe de Estado, quien asumirá el poder el próximo 1° de marzo



Ante una consulta, respondió que no tiene decidido aún si se integrará al Grupo de Lima, que presiona para sacar del poder al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y emitió múltiples declaraciones de condena al gobierno chavista.



"Nosotros ya integramos determinados estrados internacionales que es donde vamos a denunciar las violaciones de los derechos humanos, a la dictadura, donde vamos a hacer sentir nuestra voz. Ahora, la superpoblación de grupos muchas veces basadas en la coyuntura y no en el interés nacional no sé si es el camino que va a recorrer este gobierno", puntualizó.



Durante el gobierno de Vázquez, mantuvo una política en favor de la pacificación de Venezuela, pero tomó distancia de la ofensiva internacional, encabezada por Estados Unidos, que presionó públicamente para lograr la rápida salida del poder de Maduro.