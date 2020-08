Las aplicaciones de rastreo de contactos que debían erigirse en apoyo clave contra el avance de la pandemia de coronavirus tuvieron un grado de penetración muy inferior a lo esperado y su efectividad ahora se relativiza en países como Estados Unidos, que con las últimas cifras de muertes y contagios, supera los 5,6 millones de casos y los 174.000 decesos.



En marzo y abril, en plena desarrollo de la pandemia que ya afecta a más de 22,7 millones de personas en todo el mundo, Gobiernos y empresas tecnológicas anunciaban a toda voz el lanzamiento de estas aplicaciones, pero cuatro meses después, según expertos, su grado de penetración es muy inferior a lo esperado y su efectividad ahora se relativiza.



El caso de Estados Unidos es particularmente ilustrativo, puesto que pese a albergar la sede de Apple y Google, cuya tecnología para este fin fue la más promocionada de todas cuantas se han desarrollado, únicamente el estado de Virginia tiene en funcionamiento una aplicación basada en esa interfaz.

Entre los factores que están entorpeciendo esta estrategia de lucha epidemiológica destacan los todavía persistentes recelos por la falta de garantías de privacidad, los fallos de diseño que en algunos casos han derivado en alertas falsas y, por encima de todo, las pocas descargas por parte de los usuarios.



"Si la gente no se está descargando y usando las aplicaciones, no es una señal de que estas hayan fracasado, sino de que hay un problema de confianza en la respuesta general de salud pública a la pandemia", dijo en una entrevista con la agencia de noticias EFE Margaret Bourdeaux, directora de investigación de Políticas Públicas Globales en la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.



Según Bourdeaux, el éxito de estas aplicaciones no se puede juzgar de forma aislada, sino que debe englobarse en la totalidad de la respuesta a la pandemia, ya que estas no pueden constituir el pilar fundamental de una estrategia contra el coronavirus. "Hay que organizar e implementar bien las intervenciones básicas de salud pública, y el rastreo de contactos digital es valor añadido, un apoyo. Pero sin esos fundamentos, resulta difícil experimentar con algo que sólo va a ofrecer una ayuda marginal", remató la investigadora.

Un estudio publicado en abril por la Universidad de Oxford del Reino Unido apuntó que un grado de adopción de las aplicaciones de rastreo de contactos por parte del 60% de la población lograría su máxima efectividad, aunque el modelo usado sugirió que también se podrían lograr buenos resultados con porcentajes inferiores.



Pero hasta la fecha, ningún país logró alcanzar ese 60% de adopción (Islandia, Singapur e Irlanda son de los que más se han acercado a ese umbral pero siempre por debajo del 40 %), en Alemania, por lo general considerada un caso de éxito en la respuesta a la pandemia, la adopción ronda el 20 % de la población, y en países como Francia no llega al 5 %.



Quizás una de las alternativas menos convencionales que se han sugerido para incentivar a la población a descargarse y usar estas aplicaciones es la compensación monetaria, estrategia apuntada por los investigadores Stéphane Helleringer y Jemima A. Frimpong de la Universidad Johns Hopkins.

