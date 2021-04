Un joven londinense de 21 años murió después de llamar a emergencias, mientras estaba internado en el hospital, porque el personal de enfermería se negó a darle oxígeno para tratar una shock séptico.

El chico, llamado Evan Nathan Smith, trabajaba como analista de estadísticas de fútbol y fue internado en el Hospital North Middlesex en el norte de Londres, Reino Unido, por un cuadro de sepsis que desencadenó en una crisis de células falciformes, según informó el medio británico The Sun.

El joven de 21 años Evan Nathan Smith.

Luego de un procedimiento para extirpar una vesícula biliar, el joven desarrolló una sepsis y murió el 25 de abril de 2019. Ahora, tras una larga investigación, los médicos fueron llamados a declarar ante e l Tribunal Forense de Barnet, donde aseguraron que las enfermeras nunca le avisaron sobre la situación del joven fallecido y afirmaron que probablemente habría sobrevivido si se le hubiera dado el tratamiento adecuado.

El oxígeno se usa habitualmente para tratar la baja saturación de oxígeno en sangre y se cree que la sepsis ha desencadenado la crisis de células falciformes. La anemia de células falciformes, que causa dolor agudo a medida que los vasos sanguíneos de ciertas partes del cuerpo se bloquean, es común entre las personas de ascendencia africana y caribeña, afirmaron los especialistas.

A pesar de servir en un área con una gran comunidad afrocaribeña, el personal de enfermería le dijo a Smith que no necesitaba oxígeno cuando lo solicitó en las primeras horas de su internación.

La víctima le había dicho a su familia que llamó al Servicio de Ambulancias de Londres porque pensó que era la única forma de obtener la ayuda que necesitaba, según la investigación.

Mas tarde, el mismo día de su muerte, un hematólogo día le recetó oxígeno, pero ya se encontraba en las primeras etapas de la crisis de células falciformes, que le provocó una serie de paros cardíacos la noche del 24 de abril y su merte fue conformada a las 5.55 de la mañana del 25 de abril, a causa de una disfunción multiorgánica y un infarto cerebral.

Las declaraciones de los médicos ante el Tribunal

Arne De Kreuk, un hematólogo consultor que había tratado previamente a Smith en North Middlesex, no fue informado de la presencia de su paciente en el hospital hasta la noche del 20 de abril, dos días después de su ingreso.

Cuando le preguntaron al doctor si le hubieran avisado antes y si huiese realizado el tratamiento antes el chico estaría vivo, Kreuk respondió: "En el balance de probabilidades, diría que sí".

Por su parte, el forense Andrew Walker dijo: "me parece que si se identifica a un paciente con una enfermedad de células falciformes, se debe informar al equipo de hematología. Un miembro de ese equipo debe estar disponible en caso de que un paciente muestre signos de crisis de células falciformes".