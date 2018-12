Un hombre de 29 años quiso hacerse el gracioso con un hombre en situación de calle en la ciudad inglesa de Derby, grabándolo mientras le lanzaba comida a la cara. La viralización de ese video a través de las redes sociales, generó todo tipo de críticas contra Adam Thorpe.

El agresor habló con The Telegraph y afirmó que "la víctima estuvo de acuerdo que le tiraran comida a la cara, a cambio de 10 libras esterlinas, unos 478 pesos argentinos".

Thorpe afirmó que recién al otro día, al ver los comentarios negativos que recibió desde diferentes ámbitos, se dio cuenta que realmente no había actuado bien y que por tal motivo, buscó al indigente para pedirle disculpas pero no lo encontró. También confesó que estaba borracho y que no estaba muy consciente de sus actos.