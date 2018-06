Penovi y la joven rusa de la que se aprovechó.

El hincha argentino que fue expulsado del Mundial de Rusia después de grabar un video donde le hacía decir groserías a una joven de ese país llegó a Ezeiza, donde dijo: "Pido perdón, me equivoqué".



Néstor Fernando Penovi, de 47 años, arribó a la Argentina en un vuelo procedente de Madrid y aseguró a los periodistas que lo esperaban que "lamento lo que pasó, me equivoqué", para agregar: "Pido perdón a todos".



"Estábamos de todos los países haciendo cargadas, bromas de fútbol o de distintas cosas. Esta chica se arrimó y nos pidió una foto porque estábamos con la camiseta argentina", explicó el hombre que se aprovechó de que la joven rusa no comprendía el castellano para grabarla diciendo groserías.



El hincha llegó a la Terminal 1 de Ezeiza a las 5 con parte de su rostro cubierto por una bufanda y con un gorro negro, a pesar de lo cual fue interpelado por una pasajera que le recriminó su conducta y le dijo que "acá debería estar la policía para meterte preso".



El incidente motivó que la embajada de la Federación Rusa en Argentina emitiera un comunicado para manifestar su "indignación" por este "disparate obsceno y ofensivo" y que el Ministerio de Seguridad argentino solicitara a las autoridades rusas que le retiren a Penovi la credencial "Fan ID", lo que precipitó su regreso.



Episodios similares se registraron en los últimos días con hinchas peruanos, colombianos y brasileños, que luego fueron repudiados por sus respectivos gobiernos, entre ellos un policía y dos empleados aeronáuticos que fueron desvinculados de sus puestos de trabajo.



Penovi aparece en Facebook como Néstor Neti y de acuerdo a su perfil en esa red social vive en la localidad de Wilde y es dueño de una concesionaria de autos.