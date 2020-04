En medio de la creciente crisis política en Brasil, el 20% de los brasileños apoya al presidente Jair Bolsonaro, mientras que el 52% confía más en el ahora ex ministro de Justicia, Sérgio Moro, y en sus denuncias contra el mandatario, según una encuesta publicada en la prensa local.

El sondeo, realizado por Datafolha a 1.503 personas y publicado hoy por el diario Folha do Sao Paulo, reveló que Moro ganó aún más popularidad y confianza entre los brasileños tras su salida del gobierno el viernes pasado y de denunciar que Bolsonaro quiere controlar la Policía Federal para interferir con sus investigaciones.

La encuesta sostiene, además, que un 6% de los consultados no confía en ninguno de los dirigentes, el 3% considera que ambos tienen razón y el 19% no sabe, no contesta.

Moro presentó su renuncia el viernes pasado, luego que Bolsonaro destituyera al jefe de la Policía Federal, Maurício Valeixo, un hombre de confianza del ahora ex ministro que cobró trascendencia política tras la operación anticorrupción del Lava Jato, el proceso que condenó y metió preso al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Moro acusó a Bolsonaro de haber intentado acceder a información secreta de algunas de las investigaciones en curso de la Policía Federal, entre ellas una que incluía a sus hijos.

Bolsonaro, en cambio, criticó a la Policía Federal por no haber encontrado, durante la gestión de Moro, al autor intelectual del cuchillazo que le dio Adelio Bispo, declarado inimputable, en septiembre de 2018, durante un acto político en plena campaña presidencial.

En medio de las acusaciones cruzadas, Bolsonaro designó hoy al pastor evangelista y abogado del gobierno, André Mendonça, como ministro de Justicia y Seguridad Pública en reemplazo de Moro, y al jefe de los servicios de inteligencia, Alexandre Ramagem, como nuevo director de la Policía Federal.

Según la encuesta de Datafolha, el 56% de los encuestados consideran que Bolsonaro busca intervenir la Policía Federal y que Moro hizo bien en renunciar a su cargo.

En tanto que el 28% no cree que esa sea la intención del mandatario y sostiene que el ex ministro de Justicia se equivocó al renunciar a su cargo.

Pese al alto nivel de rechazo a Bolsonaro que registra el sondeo, la opinión sobre la necesidad de un juicio político está muy dividida.

El 48% de los consultados rechaza abrir un proceso de juicio político contra el presidente, mientras que un 45% está de acuerdo con la posibilidad de destitución.

Además, según un ranking de la consultora de datos Quaest que analiza el alcance digital de los líderes políticos en Brasil, la popularidad de Moro se disparó tras su renuncia y se acercó al nivel de Bolsonaro, un hombre fuerte en las redes sociales, según citó el diario brasileño.

La encuesta detalló que “con la partida de su asistente, el presidente vio caer su índice de monitoreo”, y que la repercusión de la dimisión de Moro “causó una rara pérdida de seguidores por parte del presidente, mientras que su ex ministro registró una ganancia”.