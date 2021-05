El mundo del espectáculo y el séptimo arte está de luto desde que se dio a conocer la noticia de la trágica muerte de Kevin Clark, uno de los actores que dieron vida a la banda infantil ficcional de la célebre película “Escuela de Rock”.

El intérprete de “Freddy ‘Spazzy McGee’ Jones” en el filme dirigido por Richard Linklater y protagonizado por Jack Black falleció en la madrugada del miércoles de esta semana tras ser atropellado por un auto cuando se dirigía en bicicleta a su casa en la ciudad de Chicago.

Kevin Clark tenía tan solo 14 años cuando interpretó al baterista de "Escuela de rock".

La noticia de la pérdida del actor y músico de 32 años provocó mucha conmoción en el mundo entero, ya que su papel como el baterista rebelde de la banda escolar caló hondo desde el 2003 en los corazones de los espectadores de la película.

A partir de la tragedia, los actores de “Escuela de Rock” expresaron sus condolencias a través de sus redes sociales, causando una gran emoción entre sus seguidores. Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue Jack Black, quien da vida al profesor y líder del grupo musical “Dewey Finn” en el filme:

“Noticias devastadoras. Kevin se ha ido. Demasiado pronto. Alma hermosa. Tantos buenos recuerdos. Con el corazón roto. Enviando amor a su familia y a toda la comunidad de School of Rock”, expresó el actor y comediante.

Quien también plasmó sus sentimientos a través de su cuenta oficial de Instagram hace pocas horas fue la actriz californiana Miranda Cosgrove, “Summer "Tinkerbell" Hathaway”, la mánager de la banda infantil. Con un emotivo posteo acompañado de recuerdos junto al músico, escribió:

“Aturdida y entristecida por esta noticia de hoy. El mundo perdió un alma asombrosa. Siempre recordaré tu espíritu y lo amable que fuiste conmigo. Nunca olvidaré todos los recuerdos. Siempre se te extrañará, Kevin”.

Rivka Reyes, la bajista de la banda ficcional, compartió imágenes de cuando eran unos pequeños niños con grandes sueños, y emocionó a todos sus fanáticos con el relato de su fuerte amistad con el músico detrás de cámaras:

"Estoy absolutamente desconsolada. Kev fue mi primer amigo en el set. Instantáneamente conectamos por ser judíos de Chicago. Me presentó 'el día verde' y fue el catalizador de mi fase pop punk (que no ha terminado). Siempre me apoyó a mí y a mis esfuerzos. Su familia venía a menudo a mis espectáculos de comedia y obras de teatro, y cada vez que el tenaz D estaba en la ciudad, íbamos juntos. a veces nos encontrábamos al azar en Chicago y él siempre me daba los abrazos más grandes y cálidos", lamentó la artista, quien se identifica como persona queer en su cuenta de Instagram.

La vocalista de la película que tenía complejos con su peso y a quien Jack Black le da una importante lección antes de salir al escenario, "Tamika" (Maryam Hassan), lamentó la pérdida de Clark con unas fotos del elenco completo a comienzos del nuevo siglo y una dedicatoria que enterneció a más de uno:

.

"Ayer fue un día muy difícil porque lamentamos la pérdida de nuestro baterista y miembro de nuestra familia, Kevin Clark. Tengo tantos recuerdos de nosotros en el set y fuera del set que apreciaré y conservaré para siempre (incluida mi primera tarjeta del Día de San Valentín). Qué espíritu tan divertido, genuino y hermoso eres. Digo 'eres' porque todavía estarás aquí con Nosotros", apuntó, entre otras palabras.

En tanto, Brian Falduto, otro de los grandes colegas y amigos de Kevin Clark en la película, quien daba vida a “Fancy Pants”, el estilista del grupo musical, publicó en su Instagram con varias fotos del detrás de escena:

.

“No puedo creer que hayamos perdido a un miembro de la familia hoy. He desarrollado un gran amor y gratitud a lo largo de los años por la experiencia única en la vida que fue School of Rock. Pero lo que es aún más sorprendente es en lo que se ha convertido con el tiempo ... el impacto reverberante que ha tenido en nuestras vidas y en la vida de los demás. Gran parte de ese impacto tiene que ver con la combinación única de personas que fue parte de esa experiencia. Esas mismas personas siguen siendo una parte muy importante de mi vida hasta el día de hoy. Te extrañaremos, Kevin. Gracias por finalmente perdonarme (en 2016) por hacerte usar licra y tacones. Así que, mucho amor para ti, hombre increíblemente talentoso y maravillosamente amable”, expresó.