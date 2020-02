El pequeño Quaden Bayles se convirtió en tendencia mundial por el calvario que estaba viviendo. La madre de un pequeño de 9 años fue a buscarlo al colegio en Australia y encontró a los compañeros de su hijo acariciándolo como si fuera un cachorro. Cuando cuestionó al menor por el insólito episodio, el nene quebró en llanto, aseguró que era víctima de bullying y manifestó su deseo de querer morirse.



"Me quiero morir", "Me quiero morir", "Me quiero morir", repite una y otra vez el nene en un video grabado por su madre, en el que se lo ve llorando desconsolado.

Su historia conmovió al mundo. La familia de Quaden señaló que el menor de 9 años no irá a Estados Unidos a pesar de que recaudaron 470.000 dólares.

.

Por el contrario, el deseo del niño, según su familia, es que esa gran suma de dinero sea donada en obras de caridad y organizaciones que luchen por acabar con el matoneo, según publica el medio local News.com.

El comediante estadounidense Brad Williams, que nació con enanismo, creó una campaña en la página Go-Fund Me para llevar a Bayles a Disneylandia. El objetivo era recaudar 10.000 dólares, pero esa cifra fue superada ampliamente y llegó a exactamente 473.962 dólares.

“Esto no es solo para Quaden, es para cualquiera que haya sido intimidado en sus vidas y le hayan dicho que no fueron lo suficientemente buenos. Demostremos a Quaden y a otros que hay algo bueno en el mundo y que lo merecen”, escribió Williams en el momento en que lanzó la campaña.

El emotivo video que reveló la historia del nene con enanismo

Pero la familia del pequeño rechazó la oferta: “Qué niño no querría ir a Disneylandia, especialmente si has vivido la vida de Quaden. Pero mi hermana dijo: ‘sabes qué, volvamos al problema real’. Queremos que el dinero vaya a organizaciones comunitarias que realmente lo necesitan. Saben en qué se debe gastar el dinero. Por lo tanto, por mucho que queramos ir a Disneylandia, creo que nuestra comunidad se beneficiaría mucho de eso”, dijo la tía de Quaden, Mundanara Bayles.