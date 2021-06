Los 144 informes desclasificados sobre Ovnis, dados a conocer por la Agencia de Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), de los cuales muchos fueron realizados por los relatos de pilotos militares entre noviembre de 2004 y marzo de 2021, fueron develados recientemente y la conclusión que dieron a expresaron es, al menos, misteriosa: "No hay explicación", dijeron.

El informe del servicio de inteligencia fue publicado el viernes pasado y reveló más de 120 avistamientos de Ovnis desde barcos y aviones de combate del Ejército estadounidense. Durante décadas, el Pentágono recopiló sistemáticamente dichos informes, que fueron narrados con detalles sorprendentes.

De esta forma, lo único que se apunta el texto que es que la información se sigue analizando, lo que provocó diversas especulaciones de la opinión pública. Los especialistas del Gobierno estadounidense intentan justificar de algún modo estos avistamientos, pero su falta de respuestas concretas y definitorias dispara las especulaciones relacionadas a la tecnología extraterrestre, como superior a la nuestra.

El Gobierno de los Estados Unidos acaba de publicar un informe sobre los ovnis observados por sus militares.

Entre los términos que utilizan los informes sobre posibles extraterrestres y objetos voladores no identificados se pueden apreciar trayectorias aéreas irregulares, maniobras de vuelo extrañas y sin medidas de propulsión, en contra del viento y sin que los aviones militares pudieran detectar ninguna radiofrecuencia.

Tan vagos y ambiguos son los términos con los que describen a estos fenómenos Ovnis, que los conspiradores y amantes de la ciencia ficción alimentan sus propias teorías y dan cada vez más que hablar sobre la posible intención de ocultar la supuesta existencia de alienígenas.

Las argumentaciones relacionadas con los objetos voladores no identificados van desde causas derivadas de fenómenos meteorológicos nunca antes vistos ni comprobados por la ciencia, hasta la utilización de tecnología militar avanzada y desconocida puesta a pruebe por Rusia y por China, entre otros aliados y "enemigos" de la potencia norteamericana.

Sin embargo, el punto que más llama la atención a los ufólogos y otros aficionados del fenómeno extraterrestre es el de "otras explicaciones". Así categorizado, el apartado mencionaría la supuesta "tecnología extraterrestre", como la principal causante de estos objetos voladores no identificados.

"Actualmente no disponemos de información suficiente en nuestras bases de datos para atribuir estos incidentes a causas específicas", dice el comunicado del Gobierno de Estados Unidos con respecto a esta tecnología extraterrestre.

Los ufólogos no están contentos con las conclusiones

El periodista y ufólogo alemán Robert Fleischer aseguró al medio alemán DW por teléfono, desde la oficina de su asociación Exopolitics Germany, en Leipzig, que "simplemente solo somos este pequeño planeta azul en medio de un universo infinito.

"Y ahí afuera podría haber cualquier cosa", dijo el conductor en su programa ExopolitikTV, que se transmite por streaming en el canal de YouTube, que cuenta con casi 100.000 suscriptores.

El especialista de 43 años estudió todos los informes disponibles sobre ovnis en cinco idiomas y estuvo a la espera del informe del Ejército estadounidense sobre ovnis, que fue publicado el viernes pasado.

"Creo que esto mostrará que hay aparatos volando con características asombrosas. Con características de vuelo que no podemos explicar, superiores a nosotros", dijo totalmente convencido.

Los dichos de Obama sobre los Ovnis

El expresidente estadounidense Barack Obama había asegurado en mayo pasado que las imágenes y grabaciones de objetos en el cielo solo se encaminan hacia una certeza: "No sabemos exactamente qué son".

"No podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria de vuelo. No tenían un patrón fácilmente explicable", describió Obama con respecto a los ovnis que vio mediante distintos videos.

Por fin salió a la luz el informe desclasificado del Pentágono sobre los avistamientos de #OVNIS que han tenido las fuerzas armadas estadunidenses.

Para Hansjürgen Köhler, que trabaja para la Red Central de Investigación de Fenómenos Extraordinarios en el Cielo (CENAP) en Michelstadt, Hesse, Alemania, los comentarios de Obama provocaron un verdadero revuelo en torno a los ovnis. Köhle Köhler ha estado investigando ovnis durante más de cuatro décadas.

"La conclusión es que no hay nada. Tenemos una tasa de aclaración del 97 por ciento. Y el tres por ciento que falta se queda sin aclarar, porque simplemente no hay datos suficientes", sentenció, irónico el especialista en ovnis, que no cree que esos casos no tengan una explicación.

Fleischer reiteró que no quieren "difundir el hecho de que la Tierra es visitada por extraterrestres", sino lo que quieren es que este tema "se debata públicamente para que alcance el estatus que realmente tiene, que sea examinado por científicos".

Según indicó, su centro de estudio tiene un línea directa para denunciar estos fenómenos Ovnis. En 2019, los llamados se intensificaron, pero él cree que tiene que veo con los más de 1.600 satélites Starlink que ya están en órbita, con los que la empresa de Elon Musk, SpaceX, quiere ofrecer acceso a Internet en todo el mundo.

"En 2020 recibimos un total de 895 informes; 602 de ellos se referían a los satélites Starlink" y no a fenómenos extraterrestres, argumentó.