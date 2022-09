Estamos a unas semanas de que inicie el Mundial de Qatar 2022 y con el correr de los días la fiebre mundialista aumenta. En este caso, un hombre contó que decidió fotocopiar el álbum del Mundial, al no tener plata para comprar el original, y así logró hacer feliz a su hijo.

El protagonista de este viral es el usuario @danirocknrol7 . Este padre mexicano compartió hace unos días que su hijo Timmy le pidió el álbum mundialista que Panini sacó para esta nueva edición de la Copa del Mundo, que se disputará desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre.

Sin embargo, el hombre explicó que actualmente no cuenta con los recursos económicos para comprárselo. En principio se debe a que el pequeño fue diagnosticado con “trastorno de la migración neuronal, edema cerebral, lado derecho más pequeño” por lo que los gastos de la familia están centrados principalmente en la salud del niño.

El papá no quería desilusionar a su hijo y por eso se las ingenió para crear unas planillas en donde aparecen cada una de las figuritas del álbum, las cuales en México cuestan unos 18 pesos (cerca de 130 pesos argentinos a cambio oficial) el paquete que trae 5 cromos.

El hombre las imprimió a color y en total gastó unos 59 pesos de la moneda mexicana. Así pudo ahorrar mucho dinero y cumplir el anhelo del nene. “Mi Timmy quería su álbum panini… Lo compré por 59 pesos y conseguí las hojas de los equipos y les saqué copias a color. Él no diferencia de lo original y lo que su padre le da es con mucho cariño. El Timmy es feliz recortando y pegando sus estampitas, soy feliz”, expresó el hombre en la publicación, donde se ve al propio Timmy recordando las figuritas impresas para su álbum.

De este modo, el padre logró hacer muy feliz a su hijo, quien estaba encantado con tener las figuritas de los mejores jugadores del mundo. El posteo del hombre se hizo viral y recibió miles de comentarios de usuarios que estaban emocionados al ver al chico muy contento.

"La alegría de un niño no se compara con nada, da igual si es original o no, esas cosas solo son banalidades, que hermoso gesto", "no nos complicamos la vida, con poco somos felices", "Gran gesto de amor para Timmy. Dios le brinde mucha salud y Alegría. Abrazos y mi respeto, Dani", fueron sólo algunos de los comentarios felicitando al papá.

Por último, no falta quien criticara al sujeto por hacer algo que sólo alienta a piratería y sobre todo lo acusaron de "sacarle el chiste" de tener un álbum y llenarlo. Como era de esperarse no faltaron los usuarios que salieron en defensa del hombre alegando que no hizo esto para comercializarlo sino que sy única finalidad era hacer feliz a su hijo.