El momento del asesinato

No soportó que lo dejen y le pegó un tiro a su novia pic.twitter.com/S7Zgx0V7Mh — Crónica Virales (@CronicaVirales) 5 de junio de 2018

La joven de 21 años,, murió en la madrugada del lunes producto de un disparo de bala perpetrado por su ex pareja con quien había terminado su relación de 5 años. El sujeto no pudo tolerar la separación, por lo que sacó su arma y la asesinó.El crimen tuvo lugar en la capital tailandesa de Bangkok, al lado de una residencia estudiantil donde vivía la víctima.La pelea entre ambos y el crimen fueron captados por una cámara de seguridad. La grabación se hizo pública horas después de la tragedia.Allí se ve como la joven rechazó el diálogo y estaba dispuesta a retomar su camino a la universidad. Pero el hombre sacó un arma cuando ella estaba de espaldas y la amenazó. Posteriormente, hablaron unos segundo más y decidió dispararle en el pecho.La policía informó que luego del homicidio el agresor abrazó a la victima e intentó suicidarse pegándose un tiro en la boca. La bala le atravesó la mejilla y fue asistido minutos después por los paramédicos que lo llevaron a un hospital, donde permanece bajo custodia y su vida no corre peligro.