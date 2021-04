La oficial de policía blanca que mató a tiros el domingo a un hombre negro en un suburbio de Minneapolis renunció hoy, al igual que el jefe de la policía local, después de dos noches de protestas y disturbios en esa ciudad de Estados Unidos, donde actualmente se celebra un juicio contra otro agente por la muerte el año pasado del afroestadounidense George Floyd.



Las renuncias de la oficial Kim Potter y del jefe de policía Tim Gannon se produjeron dos días después de la muerte Daunte Wright, de 20 años, en Brooklyn Center, en Minneapolis, durante un control de tráfico vehicular, un hecho que reavivó las protestas contra la violencia policial y el racismo.



El alcalde de Brooklyn Center, Mike Elliott, dijo que estaba "agradecido" de que Potter, de 26 años, presentara su renuncia, en una conferencia en la que también se anunció que Tony Gruenig reemplazará de manera interna a Gannon.

Gannon afirmó que creía que Potter tomó por error su arma cuando ella iba por su Taser. Se la puede escuchar en el video de su cámara corporal gritando “¡Taser! Taser!". . Sin embargo, los manifestantes y los miembros de la familia de Wright dijeron que no hay excusa para el tiroteo y sostuvieron que el sistema de justicia se inclina en contra de los negros, señalando que Wright fue detenido por el registro de automóvil vencido y terminó muerto.



Manifestantes se enfrentaron anoche con la policía por segunda noche consecutiva en una localidad cercana a Minneapolis pese al toque de queda declarado ayer y en vigencia hasta hoy a las 6, a raíz de los incidentes desatados tras la muerte de Wright.



El hecho desató fuertes protestas y desmanes en una zona del país ya bajo grandes tensiones raciales debido al juicio en curso contra un policía acusado de haber matado al afroestadounidense Floyd el año pasado en Minneapolis, estado de Minnesota.



Al caer la noche, cientos de manifestantes se congregaron con pancartas y gritando consignas bajo la lluvia frente a la estación de policía de Brooklyn Center, pese a un toque de queda nocturno anunciado horas antes por las autoridades. .



Los manifestantes desafiaron a la policía a través de la valla erigida alrededor de la comisaría y levantaban pancartas donde se podía leer "Encarcelen a todos los policías asesinos racistas", "¿Soy yo el próximo¿" y "Sin justicia no hay paz".



La policía disparó granadas lacrimógenas varias veces hacia los manifestantes y les ordenó dispersarse.



En total, 40 personas fueron detenidas y varios miembros de las fuerzas de seguridad sufrieron heridas leves, según la policía, informó la agencia de noticias AFP.



El presidente Joe Biden calificó la muerte de "trágica", pero advirtió contra cualquier posible manifestación violenta.



"No hay absolutamente ninguna justificación" para los desmanes, dijo. .



El caso de Wright revivió el trauma de una región que sufrió varias noches de incidentes tras la muerte de Floyd el 25 de mayo pasado cuando un policía blanco, Derek Chauvin, le apoyó su rodilla en el cuello varios minutos hasta matarlo de asfixia.



Los partidos de la NBA, de béisbol y hockey previstos para el lunes fueron suspendidos.



