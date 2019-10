El Parlamento británico rechazó este martes el ultimátum del gobierno de sancionar la ley de Brexit con un trámite acelerado, en un nuevo revés para el primer ministro Boris Johnson.



La votación llegó luego que se aprobara de manera preliminar la ley, en la primera vez que los diputados avalan desde el referendo de 2016, en que los británicos aprobaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



La ley de aplicación del acuerdo de retirada alcanzado entre Johnson y la UE la semana pasada pasó por 329 contra 299, pero el triunfo del premier fue efímero.



Minutos después, los diputados rechazaron por 322 votos contra 308 el ultimátum dado por el gobierno conservador para sancionarla de manera definitiva en apenas tres días, por considerar que necesitan más tiempo para estudiarla, informó BBC.



El resultado implica que mandatario no podrá cumplir con sus planes de sacar al Reino Unido de la UE el 31 de octubre.



El sábado pasado, el premier sufrió otra dura derrota cuando los diputados rechazaron votar por sí o no al acuerdo de divorcio con la UE hasta que no sancionaran su ley de aplicación.



Eso lo obligó a Johnson una prórroga de tres meses, en virtud de otra ley aprobada previamente que le exigía hacerlo si el acuerdo no tenía la aprobación del Parlamento para ese mismo sábado.

Luego de la votación, dijo a la Cámara de los Comunes que frenará el trámite parlamentario de la ley hasta que la UE decida si accede a la extensión solicitada.

El líder conservador dijo a los diputados que estaba "decepcionado" por su voto a favor de una demora del proceso de tramitación de la norma y dijo que el Reino Unido "ahora enfrenta más incertidumbre".

Pero ratificó su determinación de que el Brexit tenga lugar a fin de mes.

"De una forma u otra, abandonaremos la UE con este acuerdo al que la Cámara acaba de dar su consentimiento", dijo.