Pasaron más de 50 años pero hasta hoy las razones que motivaron la separación de los Beatles sigue siendo un enigma. En ese sentido, Paul McCartney abrió un nuevo capítulo al culpar a John Lennon de haber sido el responsable de la disolución de la histórica banda británica a mediados de 1970.

Por muchos años McCartney cargó una culpa que según el propio artista era injusta: la ruptura de los Beatles. Muchos fanáticos creyeron por años que él había sido el autor de la disolución luego de que anunciara, por aquel entonces, que iba a lanzar su primer álbum solista.

Sin embargo, en una reciente entrevista expresó que por más que habían decidido tomarse "un descanso" el no podía “prever un momento en el que Lennon-McCartney se convierta de nuevo en una asociación activa para la composición de canciones”.

.

El guitarrista dejó en claro que él no tuvo nada que ver con el final de los Beatles: “No soy la persona que instigó la división. Ese fue nuestro Johnny [haciendo referencia a su compañero creativo, John Lennon] “, reconoció McCartney en una entrevista con la BBC. de la cual hasta el momento solo se conoció un adelanto.

Y agregó: "John entró en una habitación un día y dijo: ‘Me voy de los Beatles’. Y dijo: ‘Es bastante emocionante, es más bien como un divorcio’. Y luego nos quedamos para recoger los pedazos“.

Al ser consultado sobre si la banda podría haber continuado si Lennon no hubiera decidido tomarse un tiempo, el músico no descartó que hayan barajada hacer un parate en su momento pero habían ciertas acciones de la "nueva vida" de John que hacía prevé que ese "descanso", más bien se trataba del final los Beatles.

Paul McCartney responsabilizó a John Lennon por la separación de los Beatles (imagen Reuters).

“Podríamos haberlo hecho. El punto era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko y quería estar en la cama durante una semana en Ámsterdam por la paz. No se podía discutir con eso. Fue el período más difícil de mi vida”, confesó.

En 1974, Lennon oficializó su salida del cuarteto de Liverpool. Algunas fuentes indicaban que la disolución de los Beatles se debió a que los integrantes de la banda, y en especial McCartney, no aceptaron a la pareja de John Lennon, Yoko Ono, quien lo acompañaba en todas sus actuaciones e intervenciones públicas.

“Esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida. Quería que continuara. Pensé que estábamos haciendo cosas bastante buenas, Abbey Road, Let It Be, nada mal, y pensé que podríamos continuar”, especificó.

.

Sin embargo, Sir Paul afirmó que la confusión por la ruptura de la banda se agravó porque el nuevo manager de la banda, Allen Klein, con quien él se había negado a trabajar, dijo que "necesitaban tiempo para atar cabos sueltos" con su negocio.

“Durante unos meses tuvimos que fingir. Fue extraño porque todos sabíamos que era el final de los Beatles, pero no podíamos simplemente alejarnos”. destacó. Posteriormente McCartney terminó demandando al resto de la banda en el tribunal superior, buscando la disolución de su relación contractual para mantener su música fuera de las manos de Klein.

“Tuve que pelear y la única forma en que podía pelear era demandar a los otros Beatles, porque iban con Klein. Y me lo agradecieron años después. Pero yo no instigué la división“, aseguró.

Por último, la entrevista se produjo previo al estreno de un documental, dirigido por Peter Jackson, que narra los últimos meses de la banda. The Beatles: Get Back, el mismo se estrenará en noviembre por la plataforma de Disney+. Además, la nota completa a Paul McCartney será publicada el próximo 23 de octubre.