A partir de la situación crítica que está pasando Italia a causa del mortal COVID-19, un doctor permitió que los pacientes terminales puedan despedirse de sus seres queridos mediante una video llamada.

Cortellaro, jefe del hospital San Carlo, ubicado en Milán, le surgió esta idea luego de que este viera morir solos a sus pacientes, mientras le pedían que se despidiera de sus hijos y nietos.

Es por esto que surgió la iniciativa "El derecho del adiós" y se entregaron tablets a los ancianos enfermos, aislados por el coronavirus, para que pudieran despedirse de sus familiares.

La iniciativa fue compartida en las redes sociales donde piden donar los dispositivos.

Uno de los impulsores es el concejal del partido demócrata, Lorenzo Musotto, que afirmó que "La idea de no poder decir adiós me duele más que la muerte misma y hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde ya no existe la posibilidad de decir adiós".

Musotto pidió a la ciudadanía que done tabletas: "Estoy profundamente convencido de la importancia de las máscaras, guantes, maquinaria, pero el derecho a decir adiós, para los que se van y para los que se quedan, no debe ser menor".

