Pornhub y su empresa matriz, MindGeek, fueron demandados este jueves por decenas de mujeres que argumentan que el sitio web de pornografía se benefició con la capitalización de videos de violaciones, explotación sexual infantil, trata de personas, y otros contenidos sexuales no consensuales.

Un grupo de 34 presuntas víctimas de violencia sexual, incluyendo menores de edad, presentó una demanda en California contra los magnates de la industria pornográfica, a quienes acusan de haber creado una “empresa criminal clásica” que se sostiene en base a la monetización del contenido sexual no consentido.

Los abogados que representan a las demandantes exigen a una de las mayores compañías de pornografía en línea un resarcimiento por daños y perjuicios."Este es un caso de violación, no de pornografía", apunta la demanda, que definió al sitio web como "probablemente el mayor depósito de pornografía infantil sin regulación en Norteamérica y más allá".

Las demandantes acusan a Pornhub de crear un mercado para la pornografía infantil y "cualquier otra forma" de contenido sexual no consentido, y buscan que la empresa pague daños y perjuicios.

Las mujeres que encararon esta demanda residen tanto en Estados Unidos como en el extranjero, y todas han decidido permanecer en el anonimato, excepto una. Asimismo, de las 34, 14 de ellas afirmaron que eran menores de edad cuando fueron filmadas, por lo cual exigieron que debían ser consideradas "víctimas del tráfico sexual de niños".

La única mujer que decidió que su nombre aparezca en la demanda, Serena Fleites, expresó en conferencia de prensa que fue en el 2014 cuando se enteró de que "un video de desnudo y sexualmente explícito" que su entonces novio le obligó a hacer cuando solo tenía 13 años había sido publicado en Pornhub sin su consentimiento.

Asimismo, la denunciante explicó que el video había permanecido en línea mucho tiempo después de que pidiera que se retirara de la plataforma, y, sin embargo, remarcó que sus intentos fueron en vano, ya que el mismo habría sido descargado y publicado numerosas veces por los internautas, haciendo cada vez más difícil que se eliminara del sitio web.

En diálogo con el medio CBS News, uno de los abogados de las presuntas víctimas, Michael Bowe, explicó que el tribunal podría condenar a MindGeek a pagar cientos de millones de dólares a sus clientes.

La megaempresa canadiense es dueña de más de 100 sitios web de pornografía, como Pornhub, RedTube, Tube8, y YouPorn, y también es propietaria de productoras de películas porno como Brazzers, Digital Playground, Reality Kings, entre otras. Según especificaron los abogados, entre sus diversas plataformas, la empresa acumula 3.500 millones de visualizaciones al mes.

En tanto, Bowe acusó a la industria de la pornografía en línea de haber “operado como un barrio rojo de comercio de la vieja escuela en el que no se han hecho cumplir las reglas que sí se aplican y deberían aplicarse”.

“Es hora de que las empresas y los individuos que se han beneficiado de contenidos no consensuales e ilegales sean responsables de su delito», dijo la demandante. «Me uní a la demanda porque busco justicia para mí y para las innumerables víctimas que no levantan la voz”.

La demanda a MindGeek fue presentada por Brown Rudnick LLP.

¿Qué dijo Pornhub sobre la demanda?

En declaraciones a CNN Business, Pornhub negó las acusaciones de tráfico y explotación sexual que involucran a mujeres adultas, adolescentes y menores. No obstante, indicó que se tomará con seriedad “todas las quejas relacionadas con el abuso de su plataforma”, inclusive las de las demandantes.

“Las acusaciones de la denuncia de hoy de que Pornhub es una empresa criminal que trafica con mujeres y que está dirigida como ‘Los Soprano’ son totalmente absurdas, completamente imprudentes y categóricamente falsas”, determinó la empresa con más de 130 millones de visitantes al día.

Por su parte, según medios de comunicación estadounidenses, la empresa canadiense con sede en Montreal sostuvo que la demanda contra su sitio web era "totalmente absurda, completamente imprudente y categóricamente falsa".

Cabe recordar que esta no es la primera ni la única demanda que recae sobre los gigantes de la industria pornográfica. En diciembre del año pasado, la compañía Pornhub fue denunciada por no controlar el contenido que se subía a sus plataformas, así como también fue criticado por la lentitud e ineptitud a la hora de quitar los videos de pornografía no consentida o con participación de menores.

Tras verse involucradas en una demanda que realizó el diario The New York Times como cómplices y beneficiarias del material pornográfico ilegal, Mastercard, Visa y Discover restringieron en diciembre a sus clientes el uso de las tarjetas de crédito para las compras en Pornhub.

Esto provocó que la compañía de creación y difusión de contenidos pornográficos implementara nuevas políticas de seguridad en su plataforma, para que los únicos usuarios que pudieran subir videos e imágenes sean aquellos que tuvieran cuentas verificadas, o que los contenidos del sitio no pudieran ser descargados, entre otros.