Tal como anunciaron en la tarde de este martes, el presidente Mauricio Macri y el Ministro de Haciendo, Nicolás Dujovne, el Gobierno decidió volver a pedirle un crédito millonario al Fondo Monetario Internacional ( FMI) para "respaldar" su programa económico, en medio de un revuelo financiero que está ejerciendo presión sobre el peso.



De esta manera, la noticia no tardó en recorrer el mundo y así la dieron los principales medios extranjeros.



Según el portal de noticias de España, diario.es: "El Gobierno argentino aseguró hoy que la ayuda solicitada al Fondo Monetario Internacional ( FMI) es la vía de financiación más barata que existe porque ese organismo "presta a tasas inferiores" a las del mercado, y recalcó que "no aumenta el endeudamiento" del país, sino que refuerza su solvencia.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne evitó dar detalles sobre la cuantía económica solicitada al FMI, un programa de financiamiento que se encuentra en fase de negociaciones y que anunció esta mañana el presidente, Mauricio Macri, tras la situación generada en los últimos días por la fuerte depreciación del peso frente al dólar".

Por su parte, la BBC publicó: "El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció este martes que su gobierno inició conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para negociar un acuerdo de "apoyo financiero" con el que responder al desplome del peso.

Pese a los ajustes del gobierno y el Banco Central anunciados durante los últimos días, el peso argentino se volvió a devaluar este martes, completando un desplome de hasta 15% en una semana.

Se espera que el apoyo del FMI se materialice con un préstamo, cuya cifra no fue anunciada, con el que abastecer al mercado de dólares y detener una corrida cambiaria que puede traducirse en más inflación".

Al mismo tiempo, la web de El País (España) tituló la novedad como: "Argentina pide un rescate al FMI " y luego en el texto indica que: "Macri anuncia que ha hablado con Christine Lagarde para alcanzar un acuerdo que permita obtener apoyo financiero".En su informe el reconocido medio asegura que "Argentina no puede doblegar al dólar y volverá a pedir asistencia al Fondo Monetario Internacional ( FMI ) después de 15 años. En un mensaje grabado, el presidente Mauricio Macri ha anunciado este martes que había hablado con la presidenta el FMI , para pedirle su respaldo. Macri dijo que su país necesita el dinero, aunque no ha dicho cuánto pedirá, para superar un contexto internacional "que es cada día más complejo", con tasas de interés más altas".En estas líneas, también se puede leer que "El pedido de ayuda al FMI es la historia de un fracaso. Y supone el pago de un altísimo costo político para Macri, al frente de un país que durante años acusó al Fondo de estar detrás de ajustes salvajes y grandes crisis económicas. Pero Macri no tuvo otro remedio, tanto que decidió asumir él mismo la responsabilidad del anuncio. En un contexto hostil para las monedas de la región, el peso argentino puso en evidencia su vulnerabilidad".En Uruguay, el diario País publicó "El dólar pasaba los 23 pesos argentinos y llovía a mares fuera de la Casa Rosada cuando el presidente Mauricio Macri enfrentó a las cámaras en el Salón Blanco para develar la incógnita que se había generado durante toda la mañana. El inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional ya era un hecho".Desde Brasil, el portal Zero Hora indicó que: "La petición de ayuda de Argentina al FMI va a salpicar" a su país. En tanto, agrega que "Socorro externo al país vecino tiende a elevar percepción de riesgo de mercados emergentes".Además, La Vanguardia de Barcelona comunicó que: "El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció este martes que ha iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) para recibir una "línea de apoyo financiero" por la situación generada en el país ante la fuerte depreciación del peso frente al dólar en un difícil contexto global".En esta línea, el Mundo .es indicó: "Como en los tiempos más tormentosos del pasado reciente, Argentina vuelve a recurrir al Fondo Monetario Internacional ( FMI ) para evitar una nueva crisis económica que deje al país otra vez al borde del abismo. Tras las turbulencias financieras de la semana pasada, el presidente Mauricio Macri ha decidido blindarse con una línea de financiación del FMI : "Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo", ha declarado el mandatario argentino en una breve intervención desde la Casa Rosada.

En pocos minutos está prevista la comparecencia del ministro de Hacienda argentino,en la que se espera que dé a conocer los detalles de la petición. Los medios argentinos hablan de unos 20.000 millones de dólares de préstamo".



Entre tantos otros, el portal Catalán "El Periódico" subió la noticia a su plataforma digital de esta manera: "CRISIS FINANCIERA - Argentina pide ayuda al FMI por el hundimiento del peso. La subida del dólar, la falta de financiación y una inflación galopante ponen a Macri en apuros".