El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, propuso este lunes un gobierno “neutro” hasta diciembre, que permita a las fuerzas políticas llegar a un acuerdo para gobernar y salir del actual bloqueo político.

Mattarella advirtió que en el caso de que esa solución no obtenga la aprobación del Parlamento recién elegido convocaría nuevas elecciones para julio o para octubre próximos.



El mandatario, árbitro de la situación, instó a todas las fuerzas políticas a “ser responsables” y a apoyar esa solución tras advertir que Italia corre graves riesgos si se convocan elecciones adelantadas.



Las declaraciones del presidente fueron pronunciadas al término de la última ronda de consultas tras dos meses de negociaciones, durante los cuales no fue posible llegar a un acuerdo entre la coalición de derecha liderada por la Liga (extrema derecha), la más votada con 37% de los sufragios, el Movimiento 5 Estrellas (antisistema, 32%) y el Partido Demócrata (PD, centroizquierda, 19%).



Ninguna de las tres formaciones cuentan con la mayoría en el Parlamento para poder gobernar y necesitan el apoyo de otras fuerzas, fórmula a la que no han podido llegar debido a una serie de vetos recíprocos.



Mattarella, aclaró que votar en julio sin una reforma de la ley electoral no cambiaría el equilibrio de poder, mientras que una votación en octubre amenazaría la aprobación del presupuesto y, por lo tanto, la estabilidad financiera del país.



Según fuentes de prensa, se busca rebajar la posibilidad de designar a una personalidad por encima de las partes, que pueda representar a Italia en la cumbre de la Unión Europea (UE), entidad que deberá aprobar además sus presupuestos para los próximos años, por lo que Italia podría perder muchas ventajas.



En caso de rechazo del llamado gobierno neutro o “de servicio”, como lo llamó, se trataría de la primera vez en la historia de la República que una legislatura “se acaba antes de que comience”, recalcó el mandatario.



El presidente precisó que en el caso de que surja una mayoría política en los próximos meses, el gobierno “neutro” renunciaría de inmediato.