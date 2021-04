Una mujer encontró una serpiente dentro de una bolsa de lechuga que había comprado en un supermercado de Sydney, Australia.

El incidente fue dado a conocer a través de Facebook. Allí se cuenta que la mujer, al encontrar el reptil vivo y moviéndose entre las hojas de la planta, llamó de inmediato a especialistas de vida silvestre.

De acuerdo a la descripción telefónica suministrada, los especialistas concluyeron que se trataba de una serpiente bebé del tipo Hoplocephalus bitorquatus, más conocida como cabeza pálida. Si bien era de un tamaño pequeño, podía ser "potencialmente peligrosa".

“Se estaba moviendo y sacando su pequeña lengua. Fue eso lo que me hizo saber que no era un gusano gigante”, dijo Alexander White, el marido, al medio británico The Guardian.

Finalmente, personal de Servicio de Información, Rescate y Educación de Vida Silvestre acudió a la casa y rescató al animal.

Voceros de la cadena de supermercados Aldi, donde la pareja realizó la compra, informaron que van a ponerse en contacto con el proveedor de verduras de la firma para tratar de saber cómo pudo haber llegado la serpiente dentro del cajón de lechuga.