En una rueda de prensa virtual, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció que hay una tentativa del actual gobierno, de impedir que él y su partido participen de las próximas elecciones presidenciales.

Desde Bélgica, donde hoy reside el ex mandatario, denunció que a través del lawfare, quieren impedir que él o el Movimiento Revolución Ciudadana puedan ser parte de las elecciones que en siete meses definirá un nuevo gobierno. “Tres años de difamación, tres años de hacer desaparecer todo lo que hicimos”, expresó Correa.

El ex mandatario, contó en la conferencia a la que asistieron medios locales e internacionales, que tiene 31 juicios penales y 25 entre administrativos y civiles que forman parte de una estrategia de persecución por parte del gobierno actual de Lenín Moreno, al que también acusó de detener sin pruebas a políticos su gestión.

“Han dejado un pueblo totalmente destrozado y han perseguido gente inocente con tal de hacernos daño”, dijo.

Correa explicó que quieren que se retrasen las elecciones para “darle tiempo al sistema judicial para que emita una sentencia” contra él para impedirle que pueda participar de las elecciones.

“Quieren impedirnos participar para que sigan saqueando los que nos han destrozado. Pero no es sólo robar la democracia, es no tener límites ni escrúpulos”, expresó.

“No sólo hay un lawfare con una persecución a personas sino también al movimiento político. No sólo quieren impedir mi participación sino también la participación a lo que ellos llaman ‘correismo’. Es decir, quieren robarnos las elecciones, quieren seguir en el poder y no ganarlo en las urnas. Eliminando la única oposición real que han tenido que es la Revolución Ciudadana”, denunció Correa a través de la conferencia por Zoom.

Correa explicó: “Hay una prueba contundente de que un miembro del Consejo Nacional Electoral, el árbitro de las elecciones, pidió que se retrasen las elecciones para así sacar una sentencia definitiva e impedirme que participe de las elecciones”.

“Estamos acostumbrados a que se haga pedazos el estado de derecho. Antes nos perseguían por odio, ahora nos persiguen por pánico porque saben que no les funcionó”, dijo a los periodistas que asistieron a la conferencia.

“Saben que si ganamos las elecciones no tendrán dónde esconderse. Tendrán que responder la negligencia criminal por cómo enfrentaron esta pandemia, tendrán que responder por qué se pagó anticipadamente deuda externa y no se le paga a los maestros, tendrán que responder por qué no se les cobró un solo centavo a los que más tienen pero sí se despidió a empleados públicos en tremenda crisis”, dijo Correa.