Una joven publicó en Twitter la horrible situación que tuvo que pasar cuando se subió a un taxi y leyó una escalofriante frase con una amenaza de abuso sexual que estaba pegada sobre el plástico del auto, justo arriba de las rejillas que dan salida al aire acondicionado. El hecho sucedió en México.

La sensación de peligro fue lo que desesperó a la mujer, quien solo pensaba en bajarse del vehículo. El hecho causó indignación en muchas personas que vieron el tuit de la protagonista Michelle Judd en su cuenta personal "Cronopiojudd".

Michelle, que se subió al taxi en Indios Verdes, al norte de la Ciudad de México, destacó la importancia de no ser cómplices de la cultura de la violación, un problema presente en todo el mundo y que está naturalizado.

Qué publicó en Twitter la joven que denunció la amenaza de abuso sexual

"Hace rato abordé este taxi y leí esto. 'Te duermes y te cojo'. No cabe duda que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita. Le pedí al sujeto que me bajara y no quería, hasta que no le tomé la fotografía no me bajó. Aquí su cara", dice el tuit que publicó la joven.

El tuit de Michelle, la joven que denunció la violencia machista en la frase.

Además, la mujer publicó también en Twitter una foto que logró sacar desde la parte de atrás del auto y justo antes de bajarse, donde no solo se ve la frase, sino también el rostro del conductor por el espejo retrovisor.

La foto que logró sacar la mujer desde el asiento de atrás del auto.

Ante la horrible experiencia que tuvo que pasar Michelle, muchas personas le expresaron su indignación y apoyo. "Como mujer subirte a un taxi sola te pone en un estado en el que tienes que ir alerta todo del tiempo y es HORRIBLE", "¿Cómo un taxista puede tener un mensaje tan agresivo? Muchas mujeres han sido violentadas y desaparecidas por taxistas. No se debe tolerar esa clase de conductas. Eso no es gracioso", fueron algunas de las respuestas.

Otros usuarios de la red social, sin embargo, no tomaron la amenaza como algo grave. "No tienes derecho de tomarle una fotografía al señor y acusarlo por una simple frase, por tu culpa puede sufrir represalias o perder la vida por exhibirlo de esta manera", "Me gustaría escuchar la versión del hombre, porque reprimiendo a los demás… así cualquiera. No te persigas tanto, y fuera de lugar sacarle una foto sin su consentimiento, ¡porque ni te tocó seguro!", escribieron.

Ante la gran repercusión del tuit, la mujer confirmó que ya realizó "una queja formal" y repudió algunos de los comentarios que recibió de personas que justificaron al chofer del taxi. "Leo los comentarios de lo que compartí para que identifiquemos la cara de un agresor y no me la creo… lo que vi y sentí fue cultura de violación. ¿En dónde no la ven?", expresó.