La frase "la realidad supera la ficción" no solo es posible, sino que además es probable. Basta con ver solamente historias grotescas, otras horrendas y crueles que ocurren cada día para darse cuenta de que los guionistas muchas veces se quedan cortos con la imaginación.En ese snetido, el escritor Stephen King tomará el tema de la pandemia de Covid-19 para inspirarse y lanzar un libro basado en esta terrible enfermedad, que será escrito con los giros y con el estilo propio de terror que nos tiene acostumbrados este fenomenal autor.

“Quiero escribir un libro específicamente sobre el coronavirus. Quiero tomar los eventos de 2020 y ver cómo se muestran como una novela. Será complicado”, comentó en el escritor en el programa de entrevistas "The View", conducido por Whoopi Goldberg.

El autor de novelas de renombre como El Resplandor, It y La Torre Oscura, entre otros, no dio muchos más detalles sobre cómo será esa novela, pero sí reveló sus ganas de comenzar otro proyecto, el cual, como casi todos sus libros, podría convertirse en un éxito y luego ser adaptado al cine en películas o formato serie.

.

Cunando había comenzado la pandemia de coronavirus, muchos usuarios en las redes sociales habían señalado el parecido de la novela The Stand con el Covid-19. Sin embargo, fue le mismo escritor quien publicó en su cuenta personal de Twitter que esta nueva enfermedad no estaba al nivel de su novela y de esta manera no se genere un pánico que paralizara a las personas.

"No, el coronavirus no es como The Stand. No es tan serio. Es eminentemente sobrevivible. Mantengan la calma y tomen todas las precauciones razonables", había escrito el King en su cuenta de Twitter sobre la novela que tiene como argumento la llegada de una especie de apocalipsis a causa de un virus letal creado por el Gobierno, que se esparció a cada rincón del planeta.

.

En ese sentido, King había remarcado que la pandemia de coronavirus puede sobrellevarse siendo conscientes y tomando todas las medidas de precaución y cuidados necesarios.

En estos momentos, Stephen King promociona su nueva novela llamada "Billy Summers", que fue lanzada el pasado tres de agosto en Estados Unidos.

Su nueva creación trata sobre un asesino a sueldo que está buscando la oportunidad de retirarse, sin embargo, al aceptar su último trabajo todo se torna bastante complicado. Originalmente esta historia se contextualizaría en el año 2020, pero debido a todo lo que pasó en el mundo real, King consideró que perdería credibilidad, por lo que la recorrió para que se desarrollase en 2019.