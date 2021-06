Una joven, identificada como Yeimy Paola Triana, denunció que el pasado 29 de mayo en horas de la madrugada fue agredida por un taxista debido a su orientación sexual. El hecho de lesbofobia y discriminación ocurrió en la ciudad de Bogotá, Colombia.

De acuerdo con su denuncia, tomó el servicio en el barrio Chapinero hacia el barrio Las Brisas, en la localidad de San Cristóbal. Cuando llegó a su destino, el hombre le cobró $40.000 por la carrera, lo cual le pareció un precio exagerado.

.

Al reclamarle al conductor por la elevada tarifa, este analizó su apariencia y le preguntó si era lesbiana. La mujer respondió que sí. Acto seguido, el taxista comenzó a agredirla verbalmente, agarró una cruceta y comenzó a pegarle hasta reventarle la cabeza y romperle la nariz.



"El tipo mi dice que son 40.000 pesos de Chapinero a acá. Eso es absurdo, yo le digo que está muy costoso. Él me dice: '¿Usted es lesbiana?'. Yo le digo 'Sí, pero eso qué tiene que ver?'. Él me responde 'Ah, nooo, el 'machito' no va a pagar'", relató la joven en conversación con 'Citytv'.



El conductor comenzó a insultarla en ese momento y luego le pegó dentro del vehículo. "Yo siento pánico. Agarro el celular para marcarle a mi hermana, pero el cierra el carro y saca la cruceta y empieza pegarme", cuenta Yeimi con la voz entrecortada.

.

Sobre su estado de salud actual, la mujer dijo que se encuentra a la espera de una cirugía. Esto teniendo en cuenta que, según relató, quedó con lesiones en la cabeza (por las que le pusieron puntos), el rostro, la espalda y el brazo.

"Es muy triste, no ven la persona más allá. Yo me considero buena hija, buena hermana, para sufrir una cosa de estas. Yo me levanto, me miro la cara y digo 'esta golpiza no tiene razón de ser'", dijo lamentando que el ataque haya incluido insultos por su orientación sexual.



La joven agredida contó en el programa 'Sigue' (de La W) que hizo la denuncia con las placas del taxi ante la Policía; pero le dijeron que "si no es con una orden de Fiscalía no me entregan el nombre del dueño del auto".

.



Sin embargo, este 1.° de junio recibió una llamada desde el servicio al cliente de la compañía Taxis Libres y le dijeron que le iban a ayudar. El taxista, por su parte, ya fue despedido de la empresa de taxis y la Secretaría de la Mujer ya le está dando acompañamiento a la joven.