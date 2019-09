Daniel Puccio, miembro del clan célebre por secuestros extorsivos y homicidios en los años 80 y detenido en Brasil desde el 16 de septiembre, fue trasladado hacia una cárcel para extranjeros ubicada en la ciudad de Itatí, a 303 kilómetros al oeste de la ciudad de San Pablo.

Según una fuente del gobierno del estado de Sao Paulo, la Secretaría de Administración Penitenciaria, "Maguila" se encuentra en una celda individual de la cárcel “Capo PM Marcelo Pires da Silva”, en la que hay otros 1.600 presos, todos extranjeros, el 80 por ciento de ellos involucrados en causas relacionadas al narcotráfico.

“Si no existen problemas de convivencia, será encaminado al pabellón habitacional colectivo”, dice un informe de la secretaría penitenciaria paulista. El organismo agregó que allí tendrá, como lo tenía en el penal III de Pinheiros de San Pablo, dos horas de "baño de sol" por día, separado de los demás presos, para poder acostumbrarse al lugar.

