El italiano Marco Melandri, excampeón mundial de motociclismo, se sumó a la polémica de los deportistas antivacunas, y reconoció haber contraído la enfermedad deliberadamente para obtener el Pase Verde.

“Contraje el virus porque intenté contraerlo y, a diferencia de muchas personas vacunadas, me costó mucho contagiarme. Lo hice a propósito para poder estar en regla durante al menos unos meses y no fue fácil. Tuve que infectarme por necesidad, ya que tenía que trabajar y no consideraba que la vacuna fuera una alternativa válida”, aseguró Melandri en una entrevista publicada por la revista Men On Wheels, en la que sostuvo que se encontraba “bien, completamente asintomático desde el principio”.

Además, el expiloto de 39 años consideró que el certificado sanitario, que es necesario para poder realizar determinadas actividades, es un "chantaje”. “Solo lo utilizaré para trabajar y si tengo que acompañar a mi hija. Solo estoy dispuesto a utilizarlo para lo estrictamente necesario”, enfatizó.

.

"No tengo nada en contra de los vacunados, al igual que claramente no tengo nada en contra de los no vacunados. Estoy en contra de las violaciones de la libertad. La Constitución nos dice que somos libres de elegir y de escoger con qué tratarnos, mientras que este gobierno se ha cagado definitivamente en nosotros”, afirmó, al tiempo que sostuvo que cualquier vacuna contra la covid-19 “sigue siendo experimental hasta que no se demuestre lo contrario” y que por eso “uno tiene todo el derecho a tener dudas”.

Melandri, quien fue campeón mundial de 250cc en 2002 y subcampeón de MotoGP en 2005, es muy crítico con la gestión de la pandemia que está efectuando el Gobierno italiano. “Los italianos están completamente cegados por la televisión y casi todos los periódicos”, disparó.

En las últimas semanas, Italia registró un empeoramiento de la situación sanitaria. Pese a ello, Melandri consideró que “las cosas son normales desde el punto de vista de la salud”. “Basta con apagar la televisión y salir a la calle para darse cuenta de que la vida continúa con normalidad”, afirmó.

Melandri también manifestó su apoyo a Novak Djokovic: “Es ridículo lo que le está pasando, él no tiene ninguna culpa. Esto ya no es una emergencia sanitaria, es solo una cosa política".