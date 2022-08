Un increíble y macabro caso salió a la luz en las últimas horas. Un hombre denunció que su esposa intentó matarlo durante meses poniéndole veneno a sus bebidas. El sujeto se dio cuenta gracias a unas cámaras de vigilancia que colocó en su casa. La policía detuvo a la mujer y fue acusada por "Intento de homicidio".

El hecho sucedió en California, en Estados Unidos. Un hombre de 53 años, identificado como Jack Chen, contó que hace unos meses atrás empezó a sentirse mal físicamente y cuando fue al médico le indicaron que no podían hallar la cuasa de su malestar.

Esta situación fue empeorando por varias semanas hasta que finalmente el hombre comenzó a sospechar que podría ser algo que sucedía en su casa. Chen sospechaba sobre todo de su esposa, Yue "Emily" Yu, con quien tenía una relación tensa y distante, a pesar de convivir bajo el mismo techo.

La mujer envenenó durante meses a su esposo para matarlo y la descubrieron con una cámara oculta.

Finalmente el hombre decidió colocar cámaras de seguridad en varios sectores de su casa para poder detectar una situación extraña y no les avisó nada a su mujer y a sus dos hijos. Gracias a la cámara que puso en la cocina terminó descubriendo toda la verdad.

Al revisar las grabaciones, Chen descubrió que su esposa ponía líquido destapacaños en el jugo de limón que ella le preparaba cada mañana. Al menos en tres ocasiones distintas pudo captar el momento en donde yue Yu trató de envenenarlo.

El hombre de 53 años decidió pedirle el divorcio a su esposa, con quien llevaba 10 años en pareja. tras descubrir el macabro suceso. Además, solicitó la custodia exclusiva de los dos hijos que tienen en común, de 7 y 8 años, y pidió una orden de restricción contra la mujer.

Tras la acusación en su contra, se supo que la mujer tenía varios antecedentes de agresiones contra Chen y también contra sus hijos. La policía detuvo a la mujer por intento de homicidio. Durante el proceso judicial, el abogado de Yue Yu defendió a su clienta asegurando que es mentira que su defendida haya intentado envenenar a su marido.

En tanto, la víctima, en su declaración ante la Justicia, reveló que había un largo historial de agresiones por parte de la detenida hacia él y sus hijos. “Ella me llamaba ‘maldito imbécil’ y otros insultos. También insultaba a nuestros hijos, diciéndoles frases en chino como ‘¿Por qué no te morís?’ o ‘Tenés problemas mentales’”, declaró el hombre, según el New York Post.