Después de conocerse que un hombre de 37 años se convirtió en la tercera víctima de nacionalidad argentina por el vuelco de un micro de turistas en la ciudad dominicana de Punta Cana, se confirmó que tres argentinos continúan internados en un hospital del país caribeño.

De acuerdo a lo difundido por fuentes de la investigación, quienes esta mañana hicieron público el parte médico, se pudo conocer que al momento permanecen tres argentinos hospitalizados, uno en estado delicado y dos estables, mientras que otros ocho fueron dados de alta, el último anoche.

En cuanto a la tercera víctima, se trata de, quien había viajado de vacaciones junto a su esposa y permanecía internado en el Centro Médico Hospiten, en Bávaro, como consecuencia de las heridas sufridas en el siniestro registradoCabe destacar que, una zona ampliamente concurrida por turistas, donde volcó el micro que pertenecía a la empresa de transportes Merenba Tours.Según se supo,cuando se dirigía a la localidad de Bayahíbe, para que los turistas se trasladaran desde allí en ferry a la isla Saona.Al salir de esa curva,, frente a una estación de servicio de Total, ubicada en el cruce del Bulevar Turístico con avenida Domingo Maíz o De la Mina.Al respecto, el Ministerio Público de República Dominicana confirmó que hay prueba que habilitan la acusación del chofer del micro, identificado como, de 47 años, debido a que los resultado de los análisis de orina que le realizaron en el hospital IMGCon estos elementos, el juez que lleva adelante la causa solicitó la prisión preventiva por 12 meses para el conductor, explicaron las fuentes.y consternado por el lamentable accidente del autobús ocupado por extranjeros".

Asimismo, la Asociación de Tour Operadores Receptivos aseguró que la empresa Merenba Tours no pertenece a dicha asociación por "no cumplir con los estándares que requerimos" y cuestionaron la violación a las normas por la falta de control en "una excursión con más de 20 pasajeros sin guía oficial de Turismo, aunque sabemos que los accidentes son fortuitos y que lamentablemente no se pueden prever en su mayoría; entendemos que, de haber tenido una supervisión correcta, quizás en el día de hoy no estuviésemos lamentando las pérdidas de vidas humanas y los efectos directos tanto para los sobrevivientes como para con nuestra industria", aseguraron en un comunicado.