El informe indignó también a todos los familiares de las víctimas. (AFP)

(AFP)

El director general de la aviación civil de Malasia dimitió el martes al día siguiente de la publicación de un informe sobre la desaparición del avión de Malaysia Airlines que efectuaba el vuelo MH370 en 2014 con 239 personas a bordo y que no aporta ningún elemento nuevo.El informe presentado a las familias de las víctimas el lunes en el ministerio de Transportes malasio concluyó que los investigadores fueron "incapaces de determinar la verdadera causa de la desaparición del MH370".El documento de 400 páginas subraya además las numerosas fallas de los controladores aéreos en Malasia y en Vietnam, en particular en la activación del protocolo de "fases de emergencia" luego de la desaparición de los radares del Boeing 777 que había despegado el 8 de marzo de 2014 de Kuala Lumpur en dirección de Pekín.El informe señala que el control aéreo no respetó los procedimiento operacionales habituales, declaró el director general de la aviación civil malasia,"Por consecuente, es con pesar y luego de reflexión que decido dimitir", agregó.No se encontró ningún rastro del avión en los 120.000 kilómetros cuadrados peinados en el océano Índico y la investigación liderada por Australia, la mayor indagación de toda la historia de la aviación, fue suspendida en enero del año pasado.Solo se han encontrado tres fragmentos confirmados del MH370, todos ellos en las costas del océano Índico occidental, y hubo gran cantidad de teorías sobre por qué el avión desapareció, desde un accidente hasta un secuestro o un ataque terrorista.