Llega a su fin una semana política caliente. La fecha tope para la inscripción de alianzas electorales que participarán en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto impulsó una carrera desbocada repleta de especulaciones, sorpresas y enojos.

Luego de que Cristina Fernández agitara el avispero hace poco menos de un mes al elegir a Alberto Fernández como candidato a presidente de su espacio, aliados y opositores apuraron sus propias definiciones, y fue el mismísimo presidente Mauricio Macri quien pateó aún más el tablero al cerrar acuerdo nada menos que con un peronista, Miguel Ángel Pichetto.

En simultáneo, Sergio Massa coqueteaba aquí y allá, pero finalmente acordó con Alberto quedarse con el control de la "lapicera" en el municipio de Tigre y así formar parte del nuevo Frente de Todos, en el que además del kirchnerismo se aglutina gran parte del justicialismo en todas sus variantes.

Causó algo de ternura ver cómo muchos puristas del partidismo se indignaban con estas movidas, a las que califican de "panquequeadas", pero no son más que tejes propios de una política que cada vez tiene menos que ver con el sentido de pertenencia y el culto a una ideología forjada por hombres que hicieron historia hace 60 o 100 años, y más con el cambiante mapa económico-social propio de un avanzado siglo XXI.

Que el PRO elija a un peronista que no tracciona votos pero tiene millas acumuladas de pasillos parlamentarios, es el equivalente a un cristinismo al que hoy apoya un candidato que criticó fuerte y durante años a la líder del movimiento. Los Fernández tienen en un radical histórico, Leopoldo Moreau, a uno de sus defensores más apasionados.

Massa eligió el pragmatismo a la hora de negociar. Alternativa Federal no había aprendido a caminar aún y ya se fracturó, dando lugar al nuevo frente Consenso Federal, con un cotizado Roberto Lavagna que además de darse el gusto de no ir a una interna, se sumó a la lista de revelaciones al asociarse con Juan Manuel Urtubey, que sí se mantuvo firme en lo suyo: "no" al kirchnerismo. Por eso, a no rasgarse las vestiduras: las tradiciones se debilitan. Ojalá, al final del camino, lo que importe sea el pueblo.