Por Jorge Cicuttin

@jcicuttin@cronica.com.ar



Los argentinos somos cada vez más desiguales. Los datos oficiales conocidos esta semana muestran una profundización del deterioro en la distribución del ingreso, por lo que la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre aumentó de 18 a 20 veces.



Lamentablemente -trágicamente-, este problema no es un invento argentino. La desigualdad está aumentando en todo el mundo, y a pasos agigantados. La prestigiosa organización Oxfam alertó que en 2017 ocho de cada diez dólares generados en el planeta fueron a parar a las manos del 1% más adinerado de la humanidad, mientras que la mitad de la población más pobre -unos 3.700 millones de seres no vio crecer su riqueza en lo más mínimo.



La desigualdad persistente y en aumento continúa siendo el gran enigma para el futuro, no sólo de todos los países del mundo, sino, arriesgando más aún, del devenir del propio sistema capitalista tal como lo conocemos.



Porque, si bien la desigualdad tiene sus vínculos con la pobreza, no son lo mismo. Hay regiones del mundo que son menos pobres que otras pero son más desiguales.



En 2008, en medio de la cobertura de la campaña electoral que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Barack Obama, quien escribe esta líneas participó en el Pentágono de una charla con Stephen Johnson, subsecretario del Departamento de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, es decir, uno de los responsables de dar forma a las políticas de seguridad de Estados Unidos en la región.



Y fue contundente al hablar de una de las previsiones del Pentágono: “En el futuro del área, prevemos graves conflictos por la desigualdad social”. Se refería a América latina y a los millones de habitantes debajo de la línea de pobreza, principalmente los jóvenes.



El incremento de la inequidad social, la degradación y el sufrimiento humano que se registran aparecen como un daño colateral de la globalización y las sucesivas crisis. Uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo, Zygmunt Bauman, advirtió que esto lleva al “más desastroso entre los incontables problemas potenciales que la humanidad puede verse obligada a enfrentar, contener y resolver durante el siglo en curso”. Y se está fracasando.