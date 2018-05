jcarrodani@cronica.com.ar

En otras ocasiones, quien escribe esta columna describió similitudes entre el modelo económico del gobierno de Mauricio Macri y el del ciclo de Carlos Menem allá por la década de los 90. En esa misma línea, es válido emparentar lo ocurrido en el mercado financiero durante los últimos días de abril y la jornada de este jueves con la gestión de Fernando de la Rúa, más exactamente en los meses previos a la debacle de fines de 2001.

Si bien el dólar no cambiaba su cotización cuando regía la paridad 1 a 1 con el peso, en virtud de la Ley de Convertibilidad, y ahora con el sistema de flotación puede ir variando -y por lo general hacia arriba, como todo producto en este país-, lo que resulta muy parecido es aquello de la falta de confianza de los mercados hacia la gestión de los funcionarios de turno.

En los tiempos referidos de De la Rúa, el responsable de la economía era Domingo Cavallo, justamente diseñador del plan de convertibilidad que había resultado exitoso contra la altísima inflación de los años previos, y por el cual tenía un alto prestigio en los ambientes financieros.

No obstante, el propio "superministro" había reconocido públicamente que los mercados ya no le creían al gobierno argentino. Esto fue previo al megacanje de bonos que derivó en el corralito financiero, la crisis y el resto de la historia conocida. Ahora, economistas prestigiados como Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Nicolás Dujovne ven que los jugadores financieros ya no convalidan el esquema del endeudamiento externo creciente para cubrir el déficit fiscal, combinado con la emisión cada vez mayor de Lebac con altas tasas de interés para evitar que todo vaya al dólar y empuje la inflación.

Y salir de este esquema tampoco resulta fácil. Es el momento de que aparezca el "mejor equipo de los últimos 50 años", como dijera el presidente Mauricio Macri al presentar a su gabinete días antes de asumir.