fgolender@cronica.com.ar

@flopa01

Imagina muchas pequeñas góndolas multicolores y con precios diversos, con marcas premium y cuchuflito. Con productos que llegan de la manufacturación artesanal, a la caja, al camión, al estante. Sueña con una elaboración responsable y cuidada, con vencimientos más cortos, ya que no está habilitado el uso de conservantes.

Tiene tiempo y hace sus compras para la semana. Elige los artículos que prefiere. No deja nada porque le alcanza para todo. Pero el consumidor argentino se enfrenta en general a grandes góndolas casi homogéneas y con precios similares, con muchas marcas premium y pocas cuchuflito.

Con productos que llegan de enormes máquinas a la cinta, a la caja, al camión y al estante. Se resigna a una elaboración que prioriza el margen de ganancia, con vencimientos amplios sustentados en el uso de conservantes. No tiene tiempo y hace compras para el día a día. No elige los artículos que prefiere, sino los que puede. Hace malabares para comprar lo necesario porque no le alcanza.

En esa brecha entre la ilusión y la realidad, el proyecto de la Ley de Góndolas que se tratará en el Congreso busca introducir importantes regulaciones a la exhibición. Establece un mínimo de cinco proveedores por producto para las categorías de alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador, por ejemplo.

También, limita el espacio en góndola de cada marca individual (o marcas de una misma empresa o grupo económico) al 40%. Y garantiza un 25% para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar. Entre otras intervenciones.

La iniciativa ya tiene media sanción de Diputados y fue incluida por el Ejecutivo en el temario de extraordinarias para ser tratado por el Senado la semana próxima. Todo indica que tiene el apoyo suficiente en la Cámara alta para convertirse en ley. Será un enorme paso tras las históricas críticas de algunos sectores políticos al proteccionismo estatal en asuntos de mercado, por ejemplo, las que en su momento recibió Precios Cuidados.

Un camino sinuoso que ayudó a la resistencia de las grandes góndolas a incorporar opciones más accesibles y variadas para sus clientes. Hay expectativa por su aplicación, inédita en nuestro país, casi tanto como las buenas noticias para los que cada día ponen comida en la mesa.