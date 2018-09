acaballero@cronica.com.ar

@analiacab

Motoquero vs. agentes de tránsito. Taxista vs. ciclista. Peatones vs. choferes de colectivo. La clásica antinomia "delincuentes vs. policías" perdió espacio en los noticieros y videos virales de redes sociales en pos de nuevas rivalidades urbanas, en este ring de cemento en el que está convertida la ciudad de Buenos Aires.

La virulencia cotidiana alcanza todos los ámbitos. Hay que salir con la mochila hacia adelante, cuidarse de los roces en el tren, mirar con desconfianza a esos nenitos que se acercan porque quizá tengan una navaja, subir rápido al bondi porque arranca enseguida. Ya aprendimos a esquivar con elegancia esos bultos que proliferan en las calles, que probablemente sean personas durmiendo a cualquier hora del día. Cuando están despiertos, están pidiendo dinero, y es más difícil hacerse el desentendido.

A los problemas propios de una gran urbe latinoamericana, se suma un contexto socioeconómico desalentador. Lo que ya sabemos: la inflación sin freno, la falta de respuestas oficiales que generen confianza dentro y fuera de nuestro país y esa sensación de desamparo que cada día acosa a los que transitamos Buenos Aires, conforman el caldo de una olla a presión que explota ante el mínimo estímulo.

Un bocinazo, una multa, alguien que se cuela en una fila, otro que llega tarde -¿cómo evitarlo en un centro sitiado por cortes y marchas?- y no puede hacer sus trámites o pierde el presentismo en su trabajo, bastan para engendrar algún hecho violento.

El proyecto de Presupuesto 2019 no habla de seres humanos ni de dramas cotidianos. Versa sobre macroeconomía, aunque un término que todos comprendemos lo sobrevuela: ajuste. Los meses por venir demostrarán si la Argentina podrá salir del pozo o el choque es inevitable.