�� 298 FEMICIDIOS EN 2020 ��



�� Desde el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” damos a conocer las cifras de femicidios en Argentina entre el 1/1 y el 30/12 de 2020, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. + pic.twitter.com/wKQEJeRV6y — AHORA QUE SI NOS VEN (@ahoraquesinosv4) December 31, 2020

Casi 300 mujeres murieron asesinadas por razones de género durante el 2020. Cuesta entender que ante el reclamo de igualdad de derechos del movimiento de mujeres, haya hombres que aún se refieran a nosotras como “feminazis” cuando su género mata a una de nosotras cada 32 horas. ¿Y eso qué sería sino un exterminio? El femicidio es un acto de violencia extrema hacia las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres. Asesinadas, abusadas, quemadas, golpeadas, maltratadas física y psicológicamente, las mujeres somos víctimas de quienes se creen dueños de nuestros cuerpos y de nuestros pensamientos. Muertas dentro de una bolsa de basura, asesinadas frente a nuestros hijos, víctimas de la trata de personas, explotadas y hasta muchas veces torturadas, enfurece más que una pared o un patrullero pintado con aerosol durante una marcha. ¿Te molesta la pared pintada? ¡Pintala de nuevo! La pared seguirá ahí, cumpliendo su misma función sin problemas. Nosotras no. Nosotras no podremos volver a la vida, a ver a nuestros hijos, a criarlos, a abrazar a nuestros padres, a compartir con nuestros hermanos. Nosotras no podremos ni siquiera poder intentar realizar nuestros sueños. La violencia sobre nuestro género deja marcas que permanecen durante toda la vida y no se pueden curar con nada. Eso, en el mejor de los casos, si no nos matan. ¿Quién puede mirar para otro lado y no ver lo que está pasando? ¿Qué hace que haya hombres que se indignan porque reclamamos poder vivir libres como queremos sin tener que pagar con nuestras vidas por eso? Casi el 70 por ciento de los femicidios son cometidos por parejas o exparejas. ¿Y hablan de amor? ¿Desde dónde? ¡Eso es odio y no hay un paso, hay un abismo! Desde hombres en Arabia Saudita que deciden meternos presas por querer manejar un auto hasta hombres en cualquier otro país que deciden golpearnos o matarnos porque no queremos continuar una relación con ellos. Hombres que no quieren que tomemos nuestros propios caminos y decisiones. Hombres que no quieren que seamos libres. Hombres que quieren todo el poder como desde hace siglos. ¡La cortan! Nos quieren presas por pintar una pared, por salir a la calle a reclamar por nuestros derechos, por querer tener un sueldo justo ante la misma o más responsabilidad, por querer ser reconocidas por nuestros esfuerzos de maternar, por querer vivir con dignidad. ¡Por querer cambiar una letra por otra! De locos… Pero no se les mueve un pelo cuando un jugador de fútbol sale a la cancha cuando tiene denuncias de violencia de género. ¡Denuncias ante la justicia, como les gusta reclamar! ¿Por qué ahora? ¿Por qué no en su momento? ¿Por qué no fue a la justicia? Les encanta preguntar muy sueltos de cuerpo, cuestionando todo. Sin preguntarse en cambio, ¿por qué razón habría una mentira detrás de tremenda humillación? ¿Para qué? ¿Por qué? Se fue el 2020 con muchas mujeres que no pudieron seguir con sus vidas y con sus familias destrozadas. Empieza otro año y si no se reflexiona sobre una realidad que duele, que nos duele y mucho, nada tendrá sentido. Sería lo mismo, porque cada día seguiría muriendo una mujer más víctima de la violencia machista. No ser de esos hombres que maltratan, que pegan, que matan no te mantiene al margen si no hacés algo desde tu lugar, desde tu género. Si no empezás a pensar, a deconstruirte, a ayudar a una amiga o a una desconocida en situación de violencia. No te quedes callado, actuá, hacé algo, movete. ¡No seas cómplice! No te hagas el desentendido, no señales con el dedo, no uses el poder que te otorgó gratuitamente una cultura patriarcal, machista, injusta y misógina. Vinculate, infórmate, acompañá en la lucha por la igualdad. Nosotras estamos unidas y empezamos un movimiento que está haciendo temblar la tierra en todo el mundo. Nosotras nos tenemos en esta revolución que está haciendo que muchos cambien, que muchos se sumen, que muchos acompañen. Sumate vos también, vas a ver que está bueno. Por las hijas, por las hermanas, por las madres, por las abuelas, por las amigas, por las compañeras, por las conocidas y las desconocidas, por todas. Por Candela, por Lola, por Wanda, por Carolina, por María Marta, por Nora, por Alejandra, por Brenda, por Fátima, por Claudia, por Mariana, por Silvia, por Florencia, por María, por Paula, por todas, por todas. Por las mujeres, por las niñas, por las adolescentes, por las lesbianas, por las travestis, por las trans, Ni una menos, ni una más.