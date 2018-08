@gcalisto

"Gobernar es elegir prioridades". La frase fue uno de los eslóganes de campaña cuando en el año 2003 Eduardo Duhalde buscaba impulsar a su por entonces delfín, Néstor Kirchner. Ese matrimonio político duraría menos que los de las estrellas de Hollywood, pero la frase quedó.

En la actualidad, con un escenario económico de recesión y ajuste, gobierno y oposición eligen las suyas. Para el oficialismo hay dos temas, íntimamente ligados: sancionar el Presupuesto 2019 y, como dijo el ministro de Economía, Nicolás Dujovne: "Cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".

El presupuesto, además de reflejar el ajuste exigido por el organismo, es la señal que Cambiemos no puede mostrar sin la ayuda de los gobernadores. La misión del FMI, que estará en nuestro país hasta el miércoles, se pregunta si la oposición, en caso de acceder al gobierno el año que viene, estaría dispuesta a seguir el ajuste.

La minoría del oficialismo en el Congreso hace que la respuesta se dé en la votación de ese proyecto clave de la economía. Si los gobernadores dan el sí, Mauricio Macri tendrá su "ley de leyes". Claro que después habrá que analizar qué hacer con las promesas que ya se incumplieron.

El presupuesto 2018 anunciaba crecimiento superior al 3%, inflación del 12% y un dólar promedio a $20. Duró apenas 24 horas. El compromiso con el FMI, más exigente que la oposición, establece una inflación total en 2018 del 29%, con un techo del 32%. Las consultoras aseguran que superará ambas marcas.

Mientras tanto, comerciantes y empresarios dedicados a cualquier actividad productiva que no sea exportable sufren por las tasas de interés, establecidas por encima del 45%, que hacen imposible acceder a cualquier financiamiento. Pero Dujovne ya aclaró que no atenderán sus súplicas. "Magia no hay", dijo repitiendo palabras casi textuales del presidente Macri.

Mientras Cambiemos se debate entre FMI y la producción argentina, la oposición solamente se define respecto del otro gran tema. Esta semana podrían habilitar allanamientos a Cristina Kirchner, aunque garantizan que la ex presidenta no será detenida. De esa manera, consideran que quedaría fuera del mapa político de 2019, pero sin ser encarcelada.

Algo que los kirchneristas cuestionan como amiguismo, pero una salida nada despreciable para la derrotada candidata de Unidad Ciudadana. Porque gobernar, también dentro de la oposición, es elegir prioridades. ¿Y quién mira las de la gente?