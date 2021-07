Hace 11 años, cuando en aquella madrugada intensa, del probablemente día más frío del año, se aprobaba la ley de Matrimonio Igualitario en nuestro país, sabíamos que no solo se cristalizaban años de lucha y trabajo por la igualdad para nuestra comunidad, sino que ese hecho, en tanto mensaje de igualdad por parte del Estado, iba a constituirse como herramienta fundamental para el trabajo por la igualdad real que todavía tenemos pendiente.



No eran sólo los derechos reconocidos para nuestras familias lo que buscábamos sino también ese mensaje de igualdad que iba a cambiar nuestras vidas para siempre y nos iba a permitir construir un país más justo e igualitario. A partir de la aprobación de esta ley, se crearon áreas de política pública hacia la diversidad en todos los Ministerios Nacionales, en los gobiernos locales, en los municipios, se aprobaron leyes de distintos temas con artículos específicos y perspectiva de diversidad como, nada más ni nada menos, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.



La ley de matrimonio igualitario o “ley de la igualdad”, como la llamábamos al calor de la campaña, junto con varias de las leyes que salieron después como la Ley de Identidad de Género, la de Reproducción Humana Asistida, entre otras, nos pusieron a la vanguardia del mundo en el reconocimiento de los derechos de la diversidad. Con orgullo podemos decir que fuimos el primer país en América Latina y el décimo en el mundo, en contar con una ley como esta.

.

Pero es importante recordar que no fue fácil. Ni fue magia, como dijera laen aquel entonces, hoy vicepresidenta,. Esa ley fue producto de la militancia y el compromiso individual y colectivo de muchas personas que, en todo el país, dieron pequeñas y grandes batallas en la mesa de sus hogares, en sus escuelas, en las universidades, en los ámbitos laborales, en los medios de comunicación, en reuniones personales y públicas, en el Congreso de la Nación, entre otros.Fue una construcción colectiva que requería de voluntad política y, sobre todo, del coraje de un gobierno que acompaño aquella demanda en la construcción de los consensos necesarios para conseguirla y en la firmeza ante sectores muy poderosos que se opusieron y se oponen al reconocimiento de nuestros derechos.

.

Y es importante recordarlo porque no es casual que eso se repita en la historia. Volvemos a un contexto de avances en donde, a pesar de una pandemia mundial, hubo voluntad política para crear un, se firmó el decreto de cupo trans y se sancionó una ley de Inclusión Laboral para travestis y trans que, nuevamente, nos pone a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de la diversidad.Todavía hay materias pendientes, necesitamos una ley integral trans que garantice el acceso a todos los derechos, una ley antidiscriminatoria nacional que nos incluya a nosotres, y a otros grupos que no están incluidos en la ley actual y que sea eficaz no solo para sancionar la discriminación sino también para prevenirla. Y, lo principal, necesitamos políticas públicas para dar la batalla cultural para la igualdad real.

Y sabemos que lo vamos a lograr en contextos como estos en donde, a pesar de las dificultades, hay voluntad política y hay coraje para enfrentar a quienes quieren conservar sus privilegios. Hoy, como en aquellos años, hace once años, seguimos construyendo un país mejor.