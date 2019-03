En las elecciones presidenciales de 2015, el entonces candidato por el Frente 1País, Sergio Massa, acuñó como eslogan de campaña la idea de "transitar por una ancha avenida del medio", con lo que planteaba su intención de romper con la polarización entre sus rivales Mauricio Macri ( Cambiemos) y Daniel Scioli ( Frente para la Victoria), algo que finalmente no consiguió.

Ahora, con miras a las PASO de agosto y a las presidenciales de octubre, las encuestas sobre intención de voto muestran que se va configurando nuevamente un escenario de polarización, esta vez entre el presidente Macri y su antecesora en el cargo, la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Massa y otros dirigentes del peronismo buscan otra vez conformar una opción que rompa esa situación. Y entre las figuras que aparecen como capaces de aglutinar voluntades está la del ex ministro de Economía Roberto Lavagna. Con un paso bastante positivo en la función pública como ministro, primero de Eduardo Duhalde y luego de Néstor Kirchner, Lavagna siempre mantuvo una imagen de economista serio y capacitado, aunque no logró traducir eso en una posibilidad concreta de llegar al sillón de Rivadavia.

En 2007, encabezando la fórmula radical y acompañado por el ahora gobernador jujeño, Gerardo Morales, quedó tercero y muy lejos en los números de Cristina, y también por detrás de otra mujer: Elisa Carrió. Doce años después, y a punto de cumplir 77, podría volver a competir con Cristina y con el actual Presidente.

Si bien no tiene ni el grado de conocimiento en la población ni el caudal de votos propios que ostentan CFK y Macri, su chance fuerte sería captar a la parte del electorado que no está conforme con ninguno de ellos y busca una tercera opción que seguramente encarne un proyecto que se ubique tal vez algo a la derecha de la ex presidenta y algo a la izquierda del actual mandatario.

Muchos dirigentes lo han elogiado y apoyado para una eventual candidatura. Él ya dijo que no quiere ir a una PASO. Si finalmente se lanza, habrá que ver si puede ensanchar esa avenida del medio que en los últimos años se ha parecido más a una angosta peatonal.