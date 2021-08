La vuelta de Mauricio Macri al territorio porteño se dará en los próximos días. Ya de vuelta de su recorrido por Europa, donde estuvo en Francia y Suiza, no quiere ceder lugar dentro de su espacio político.

El ex presidente será parte de la ayuda que tendrá la candidata de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, para lograr meterse en el Congreso Nacional como diputada porteña. Sin embargo, Macri no sólo mueve piezas dentro de su estructura partidaria, sino que también incentivó la llegada de Lio Messi al Paris Saint Germain. Parece algo ilógico, pero no lo es. Macri y el dueño del club parisino son amigos hace varios años.

El jeque Nasser Al-Khelafi hizo historia en Francia.

Es más, hace un poco más de un año, el ingeniero y ex jefe de Estado argentino estuvo sentado junto al jeque Nasser Al-Khelafi, en el estadio Parque de los Príncipes, el mismo donde estuvo Messi hace unas horas mostrando sus habilidades en la presentación de su fichaje.

El rol de Macri en la contratación de Messi

Allí, junto al qatarí, Macri vio campeón de la liga francesa de fútbol al PSG. Estuvo como amigo del propietario y como responsable de la Fundación FIFA. En esa oportunidad, Macri y Al-Khelafi hablaron de fútbol. Y Messi estuvo en esa charla.

Al jeque le quedo sonando el nombre y pensó que en algún momento lo iba a poder contratar. Lo hizo esta semana. Por eso cuando se habló de la gestión de Gastón Gaudio, algunos recordaron que Macri lo había nombrado como un posible nexo en el acuerdo.

Gaudio, ¿la otra clave de Messi al PSG?

Macri hizo buenas migas con el qatarí gracias a Hamad bin Jalifa Al Than, el emir de Qatar y responsable de la creación de varias empresas explotadoras de gas ( Qatar es el tercer productor más fuerte del mundo).

Macri y Hamad se conocieron gracias a la intermediación de un tenista, casualidad o no, se trata del Gato Gaudio. En 2018 el emir estuvo de visita oficial en la Argentina y Macri era el primer mandatario. Es más, fue tal el encanto que tuvo el hombre de Medio Oriente con estas tierras que decidió comprar 28 mil hectáreas en la Patagonia.

Su vecino en el sur es otro amigo de Mauricio, el magnate inglés, Joe Lewis. Pero esa compra tuvo un pequeño percance, ya que a los pocos días una parte de esa tierra fue ocupada por un grupo de mapuches. Hamad no sabía cómo hacer para sacarlos. Pero lo logró con un poco de paciencia. Quien le pidió que la tuviera fue Gaudio.

Hoy Macri ya está en su carrera proselitista para sumarle votos a Vidal, pero también habló con su amigo, Al-Khelafi para felicitarlo por la compra del pase del rosarino Messi. Una historia que empezó hace un año en París y terminó feliz en la ciudad de las luces 365 días más tarde.

Por C. S.